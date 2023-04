😮 Galli spiazza i napoletani: lo ha detto sui quarti di Champions col Milan

Il doppio ex è tornato sulla sfida di domenica al Maradona e ha analizzato come può cambiare ora il doppio confronto di Champions tra Napoli e Milan

Lo 0-4 del Milan al Maradona ha sconvolto tutti i giudizi dati per assodati prima del confronto di campionato tra le due formazioni. La squadra di Luciano Spalletti conserva un margine di vantaggio notevole sulle inseguitrici ma il pesante ko sofferto dagli azzurri in casa ha fatto emergere alcune perplessitĂ sulla formazione partenopea in vista della doppia sfida di Champions League contro i rossoneri.

Il Milan è stato protagonista di un’ottima prestazione a Napoli e ha sfruttato pure la prova opaca della squadra di Spalletti che soltanto a tratti ha dato la sensazione di essere in partita, venendo però definitivamente travolta nel suo momento migliore. Le immagini del match hanno portato un doppio ex a fare delle considerazioni importanti.

Napoli, Giovanni Galli non ha dubbi: “Lo 0-4 di domenica ribalta completamente il pronostico per la Champions”

L’ex portiere di Milan e Napoli Giovanni Galli ha parlato in un’intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’ e si è soffermato sulla sfida di domenica scorsa al ‘Maradona’: “Lo 0-4 di domenica credo ribalti completamente il pronostico, che per me continua a vedere comunque il Napoli in vantaggio, diciamo 51%-49% ma rafforza l’idea di che rossoneri non siano vittime designate”.

Poi ha continuato la sua analisi: “Se prima il Milan doveva cercare di portarsi a casa il risultato di San Siro e poi difendersi al ritorno, la sfida del Maradona ha evidenziato che non è più così. Ha dimostrato di potersela giocare fuori e dentro”.

Galli ha poi spiegato cosa lo ha colpito di più: “Contro il Napoli, i rossoneri sono tornati ad essere padroni del campo, come nel passato campionato. Si è rivisto il vecchio spirito. Giroud era il solito leone ma anche Leao e Diaz rientravano senza fatica e i centrocampisti si davano una mano l’uno con l’altro. Questo testimonia anche che lo spogliatoio è interamente con Pioli. Il Milan è stato perfetto per attenzione, velocità e chiusura delle linee di passaggio”. Infine l’avviso al Napoli: “Può ripetersi”.