🧨 “Tra i primi cinque in Europa”: Napoli, la sentenza fa impazzire i tifosi azzurri

L’ex attaccante del Napoli non ha dubbi ed ha eletto uno degli azzurri tra i primi cinque giocatori in Europa: la sentenza ha mandato in tilt i tifosi.

Al netto di quelle che è stata l’ultima debacle in campionato contro il Milan, all’ombra del Vesuvio c’è grande consapevolezza di quanto sia grandiosa fino a questo momento la stagione del Napoli. E non soltanto in terra partenopea, visto che la squadra di Luciano Spalletti ha avuto elogi da tutta Europa. Una compagine che ha saputo mettere sul campo non soltanto i dettami tecnico tattici del proprio allenatore, ma in generale ha massimizzato anche quello che è il talento di giocatori arrivato nel corso degli scorsi mesi. Basta pensare a Kvicha Kvaratskhelia, ad oggi divenuto un vero e proprio beniamino della piazza azzurra. Senza dimenticare la grande applicazione di altri elementi della rosa, da Kim a Lobotka passando per Anguissa ed Olivera e tutti gli altri.

C’è poi la fame. Il Napoli quest’anno ha dimostrato di avere fame di vittoria, di covare dentro di sé la voglia di portare a casa un titolo, di vincere e finalmente far gioie un’intera città. Fotografia di questo aspetto è senza dubbio Victor Osimhen. Non può essere un caso che la sconfitta pesante contro il Milan sia combaciata proprio con l’assenza del nigeriano: certo, il Napoli non è stato travolto dal Milan per l’assenza del suo numero 9, ma senza dubbio questo aspetto ha inciso.

Napoli, Osimhen tra i primi cinque in Europa: parola dell’ex bomber

Resta il fatto che, ad oggi, Osimhen sia uno dei pilastri di questa squadra. Al di là dell’aspetto tattico, della qualità di Victor e dei gol segnati fino a questo momento, è la personalità del nigeriano che diventa travolgente e prende per mano tutta la squadra. Ad elogiare il numero 9 è arrivato uno che la maglia del Napoli l’ha vestita soprattutto nei momenti di grande difficoltà, negli anni dove bisognava risalire dopo il fallimento.

Roberto Sosa, attraverso la trasmissione ‘Delietta Gol’, ha parlato di Osimhen: “Il nigeriano è il miglior calciatore del calcio italiano e tra i primi cinque in Europa”, ha detto Sosa. L’ex attaccante argentino, poi, è tornato sulla partita persa amaramente dal Napoli contro il Milan: “Ma anche se ci fosse stato Haaland al centro dell’attacco il Napoli con il Milan avrebbe perso lo stesso. Gli azzurri hanno corso il 30% in meno rispetto al solito, dato eclatante”, le parole del ‘Pampa’.