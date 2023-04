🚨 Milan, Pioli già pensa al Napoli in Champions: mossa a sorpresa contro l’Empoli

Il Milan pensa già alla sfida col Napoli in programma martedì 12 aprile per i quarti di Champions League. Mossa a sorpresa di Stefano Pioli…

La vittoria conquistata allo Stadio Diego Armando Maradona nella serata di domenica è stata importante ed ha dato morale ad un ambiente che ne aveva bisogno. Il Milan non vive una stagione particolarmente entusiasmante, e sono stati diversi i momenti di difficoltà , dove la squadra è finita al centro delle polemiche. Stefano Pioli ha dovuto combattere addirittura contro gli spettri dell’esonero, anche se alla fine della stagione il club farà delle valutazioni. Non è detto che l’allenatore attualmente sulla panchina del Milan resti lo stesso anche il prossimo anno. Molto dipenderà anche dall’epilogo di questa stagione e da quanto il Milan riuscirà a centrare gli obiettivi che sono rimasti. Il piazzamento Champions in campionato, ovviamente, ma anche il superamento del turno ai quarti della Coppa dei campioni.

Il Napoli, in questo senso, assume nuovamente un ruolo molto importante. La squadra di Luciano Spalletti si è ritrovata a leccarsi le ferite dopo la partita dell’altro giorno. Anche perchè, va detto, uno 0-4 cosi pesante era anche difficile da pronosticare. Il tecnico toscano, dunque, dovrà lavorare alle giuste contromisure per cercare di farsi trovare pronto ai prossimi appuntamenti che vedranno gli azzurri nuovamente contro il Milan.

Milan, la mossa di Pioli contro l’Empoli: già pensa al Napoli

Stefano Pioli, allo stesso modo, sta lavorando per farsi trovare pronto alla seconda sfida delle tre che il suo Milan giocherà contro il Napoli. L’allenatore del Milan è consapevole di quanto sarà difficile ripetersi, anche perchè il suo collega sulla panchina azzurra andrà a prendere delle contromisure per evitare la debacle della gara del Maradona.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, Pioli starebbe pensando ad una mossa da adottare proprio in vista del match col Napoli, in programma il 12 aprile allo Stadio Meazza. Contro l’Empoli, infatti, Pioli dovrebbe lasciare fuori Brahim Diaz, uno dei protagonisti della sfida di Fuorigrotta di domenica, proprio per preservarlo in vista della seconda partita con gli azzurri. Oggi Brahim ha svolto lavoro personalizzato in via precauzionale.