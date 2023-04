😨 Crollo Napoli col Milan, l’ex azzurro stravolge tutto: sentenza spiazzante

La sconfitta col Milan è stata pesante ed i giocatori del Napoli dovranno metabolizzare il prima possibile. Un ex azzurro ha dato la sua chiave di lettura…

Una debacle importante, che ovviamente accende un campanello d’allarme soprattutto per il clima che si è respirato sugli spalti dello Stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli si è ritrovato ad uscire con le ossa rotte dalla sfida contro i rossoneri, che si sono imposti a Fuorigrotta con un sonoro 4-0. Un risultato a sorpresa, che nemmeno i tifosi del Napoli si aspettavano di dover commentare alla fine del match. Una bordata pesante, che ovviamente non fa piacere al presidente Aurelio De Laurentiis che come ovvio si aspetta una risposta durante la prossima partita contro il Lecce.

Certo, allarme sì ma senza esagerare. Il Napoli continua a guardare tutti dall’alto, una posizione di classifica invidiabile con un vantaggio importante sulla seconda della classe. Insomma, nessun dramma ma di sicuro la consapevolezza che l’incidente di percorso è plausibile e non va sottovalutato nessun impegno. Tanto meno in questa fase della stagione dove c’è tanto in ballo. Il campionato, certo, ma ci sono i quarti di finale di Champions League da giocare proprio contro il Milan.

Napoli, che debacle col Milan: l’ex Fontana non ha dubbi…

Una sconfitta pesante, che ovviamente va metabolizzata nel minor tempo possibile. In primis per rialzarsi subito contro il Lecce, ma anche per farsi prendere da allarmismi ed arrivare al doppio impegno in Champions contro il Milan con la fiducia che il Napoli ha messo in campo negli scorsi mesi. La squadra di Spalletti, insomma, dovrà rialzarsi come fatto contro l’Inter dopo la sosta per il Mondiale.

A dare il suo particolare punti di vista ci ha pensato Gaetano Fontana, ex centrocampista azzurro, che ai microfoni di ‘Radio Marte’ ha dato la sua versione su quanto accaduto contro il Milan, di fatto spiazzando anche i tifosi. “La sconfitta può essere salutare perché in Champions verrà affrontato lo stesso Mila”, ha detto Fontana. “Il ko ha rimesso forse gli azzurri un po’ con i piedi per terra, Spalletti ed i suoi uomini ricaveranno una buona lezione dal confronto di domenica scorsa. Ci sono spunti per lavorare, verrà fuori qualcosa di buono”, ha detto l’ex azzurro.