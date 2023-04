😍 Napoli, accordo ad un passo: Spalletti può esultare, tifosi in estasi

Il Napoli continua a guardare al mercato, per regalare certezze a Spalletti e ai tifosi. Scopriamo qual è l’ultima novitĂ per i partenopei.

Il Napoli ha bisogno di belle notizie, in questo momento, per migliorare il morale dei tifosi dopo l’ultima gara col Milan. La squadra di Spalletti ha urgente bisogno di rimettersi in sesto e ottenere un bel risultato, già venerdì sera contro il Lecce. Nel frattempo, però, qualche novità positiva arriva lo stesso, stavolta dal calciomercato, con un importante accordo in dirittura d’arrivo a Castel Volturno.

La rosa del Napoli ha dimostrato, nell’arco di questa stagione, di essere di ottimo livello e di sapere affrontare sfide molto ambiziose, sia in Italia che in Europa. Ma non è mai sbagliato aggiungere dei puntelli, soprattutto perché in questo momento anche sul mercato bisogna pensare al prossimo futuro. L’estate che sta per arrivare potrebbe significare l’addio per diversi giocatori preziosi della squadra attuale, che hanno ormai completato il loro ciclo in azzurro.

Su tutti, il piĂš papabile pare essere Victor Osimhen, grande protagonista della stagione e nel mirino del Manchester United. Per la punta nigeriana, i Red Devils sarebbero pronti a offrire una cifra tra i 100 e i 150 milioni di euro. Poi ci sono i casi di Zielinski e Lozano, entrambi in scadenza nel 2024: il Napoli non vuole perderli a zero, e se non potrĂ rinnovarli li cederĂ . Quello del messicano pare un addio quasi certo, dato che il suo contratto ha giĂ raggiunto il limite salariale del club.

Nuovo contratto in arrivo per il Napoli: l’indiscrezione

Se da un lato c’è chi non rinnova ed è destinato a partire, dall’altro c’è chi al Napoli conferma di volerci restare a lungo. Mentre si discute dei possibili addii, infatti, Giuntoli e De Laurentiis puntano a dare certezze al club e ai tifosi, portando a casa una conferma importante. Stiamo parlando di Amir Rrahmani, 29enne difensore centrale arrivato nel 2020 dal Verona e oggi titolare inamovibile della formazione di Spalletti.

Le sue prestazioni hanno sorpreso tutti, nelle ultime due stagioni, e dopo aver portato a casa il prolungamento di Juan Jesus ora tocca a lui. Il sito ‘Gianlucadimarzio.com’ ha rivelato che il difensore kosovaro firmerà un contratto fino al 2027, allungando di tre anni quello attuale. Nell’accordo sarà anche prevista un’opzione per un’ulteriore stagione in azzurro. Al momento non sono note le cifre, anche se Rrahmani guadagna già 1,8 milioni annuali.