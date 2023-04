😨 Napoli-Kim, la peggior notizia è arrivata: Spalletti gelato

Il Napoli di Spalletti avrà un’intensa parte finale della stagione in corso. Intanto arrivano novità per il prossimo anno.

La stagione del Napoli è stata a dir poco straordinaria. Gli azzurri sono ad un passo dallo scudetto ed i Quarti di finale di Champions League rappresentano un risultato storico. Oltre ai calciatori e Spalletti va elogiato il lavoro eccezionale del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, protagonista con scelte azzeccate su ogni piano. La società azzurra è riuscita a ridurre il monte ingaggi, cedendo alcuni pilastri del club, ma sostituendoli alla grande.

Da Kvaratskhelia fino a Olivera, ma uno dei calciatori più importanti nel club partenopeo è il coreano Kim Min-Jae. Il centrale azzurro ha pian piano conquistato l’affetto dei tifosi, a suon di grandi prestazioni. Il calciatore è il leader della difesa ed insieme a Rrahmani è protagonista con una difesa quasi imperforabile, che sta trascinando gli azzurri al terzo scudetto.

La capolista della Serie A avrà una serie di impegni molto importanti, a partire dalla sfida di campionato contro il Lecce, in programma al Via del Mare. Kim ha fatto bene in diverse sfide e solo nell’ultimo match ha trovato delle difficoltà . Gli azzurri sono caduti 4 a 0 contro il Milan al Maradona, un risultato inaspettato e che ha visto la squadra di Spalletti crollare sotto i colpi di Rafa Leao e compagni.

Napoli-Kim, c’è l’annuncio ufficiale per il 2024

Attraverso un comunicato ufficiale l’Asian Football Confederation ha annunciato che la Coppa d’Asia 2023-2024 si disputerà tra Gennaio e Febbraio 2024. L’evento comincerà ufficialmente il 12 gennaio e terminerà circa un mese dopo. Senza dubbio una brutta notizia per la squadra di Spalletti, che, perderà sicuramente il coreano Kim. Il giocatore, pilastro della Corea del Sud, salterà alcune gare di campionato a causa di questa competizione, che si terrà comunque il prossimo anno.

In quel periodo Spalletti potrebbe fare i conti con diverse problematiche, in quanto, a meno di sorprese, anche Anguissa e Osimhen saranno impegnati con le proprie Nazionali in Coppa d’Africa. Tra gennaio e Febbraio il Napoli, a meno di cessioni o altri cambiamenti, perderà diversi calciatori titolari.