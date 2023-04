“Non sono d’accordo”: Milan-De Laurentiis, lo hanno detto davvero

Dopo la sfida di domenica scorsa, tra il Napoli di De Laurentiis ed il Milan bisogna aggiungere un nuovo capitolo.

Il Napoli ha perso la prima gara del proprio mese di aprile. Gli azzurri, infatti, hanno perso domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona con un roboante 0-4 contro il Milan di Stefano Pioli.

I rossoneri, di fatto, hanno meritato il successo finale, visto che hanno dominato la gara sin dal primo minuto. Il Napoli di Luciano Spalletti, infatti, non è mai riuscito a cambiare l’inerzia della partita, offrendo una prestazione molto deludente. Se dal punto di vista del campionato questa sconfitta può comunque essere digerita dai tifosi azzurri, visto il margine in classifica sulle altre, per quanto riguarda la Champions League il discorso è ben altro.

Prima della partita di domenica, di fatto, era il Napoli ad essere il favorito per il passaggio del turno alle semifinali di Champions League. Gli azzurri, infatti, sfideranno il Milan anche nel doppio confronto valido per i quarti di finale della massima competizione europea. Tuttavia, in attesa queste due gare ‘europee’, bisogna aggiungere un altro capitolo a questa ‘lunga sfida’ tra queste due squadre.

Milan, Scaroni risponde a De Laurentiis: “Non sono d’accordo in riferimento a quanto detto sui fondi”

Nel corso dell’evento organizzato da ‘Il Sole 24 Ore’, ovvero il M&A Summit’, De Laurentiis si è infatti espresso contro i fondi che acquisiscono le squadre di calcio. A rispondere alle parole del patron partenopeo ci ha pensato Paolo Scaroni, presidente del Milan, sempre nel corso dell’evento tenutosi a Milano: “Non sono d’accordo su quello che ha detto De Laurentiis sui fondi”.

Il massimo dirigente del Milan ha poi continuato il suo intervento: “Vengo da un mondo in cui giudico le persone in base ai risultati ottenuti e De Laurentiis col Napoli ha creato un valore incredibile. Futuro? Siamo ottimisti. Nel calcio ci sono due montagne da scalare contemporaneamente: ovvero quella dei risultati sportivi e quella dei risultati economici. Queste sono collegate tra loro, tenendo un equilibrio”.