Lecce-Napoli, i convocati: squadra decimata

E’ stata diramata la lista dei convocati della squadra in occasione del match tra Lecce e Napoli: squadra decimata

Lecce e Napoli si sfideranno domani alle 19:00 in occasione della ventinovesima giornata di campionato. I partenopei hanno perso due partite nelle ultime quattro e vogliono definitivamente sanare le crepe dello 0-4 col Milan. Un risultato che preoccupa Luciano Spalletti, soprattutto per l’approccio alla partita. La sua intenzione, dunque, è quella di uscire dal Via del Mare con i tre punti, che permetterebbe di diminuire il numero di vittorie che servono per vincere lo scudetto.

La vittoria del campionato al Napoli manca dall’estate del 1990. Un traguardo storico che la città vuole prepararsi a festeggiare e lo sta già facendo da diverse settimane. E’ chiaro, però, che i ragazzi di Spalletti non devono distrarsi. Prima c’è da superare il Lecce, con Baroni che ha già fatto capire che le scelte di formazione saranno un po’ condizionate dalla prossima sfida con la Sampdoria. E proprio l’allenatore dei salentino ha diramato la lista dei convocati della sfida che tra l’altro vede assenti tre calciatori.

Lecce-Napoli, i convocati di Baroni: out in tre

Nella lista dei convocati di Marco Baroni mancano tre calciatori: Pongracic e Dermaku infortunati, Blin squalificato. Tre assenze importanti, che potrebbero essere seguito anche da altri giocatori out. Su di loro, infatti, grava una diffida pesante in caso di ammonizione contro il Napoli. Si parla di Banda, Strefezza e Colombo. Quest’ultimo, tra l’altro, ha segnato il gol del definitivo 1-1 nella partita d’andata, quando il Lecce uscì dal Maradona con un punto conquistato che fece discutere parecchio i tifosi partenopei sulla bontà della squadra costruita da Giuntoli.

C’è attesa anche per i convocati di Luciano Spalletti. Probabilmente l’unico assente sarà Victor Osimhen, che potrebbe tornare per la sfida d’andata contro il Milan. L’obiettivo, dunque, è mettere in campo il centravanti nigeriano. Ma adesso Spalletti pensa al Lecce e al centro dell’attacco potrebbe tornare titolare Giacomo Raspadori, tornato in campo dopo l’infortunio contro il Milan e sfiorando anche un gol.