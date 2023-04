“Lo aveva sempre detto”: Napoli, Spalletti ‘assolto’ in diretta

Il Napoli ripartirà da Lecce e Luciano Spalletti punterà con i suoi a non commettere un altro passo falso dopo il Milan: le parole in diretta.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha un appuntamento da onorare contro il Lecce domani alle ore 19:00. Dopodiché arriverà la Champions League e sarà una nuova occasione per affrontare il Milan.

Prima sarà la volta del Lecce in Serie A, poi quella del Milan per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Gli azzurri la vivranno probabilmente ancora più intensamente dopo la sconfitta rimediata in campionato.

Proprio di questo, di quanto accaduto con i rossoneri e di quello che potrebbe succedere in Europa ha parlato il giornalista, Luca Marchetti.

Napoli, il giornalista ritorna sulla sconfitta arrivata contro il Milan

Il giornalista Luca Marchetti, a ‘Radio Marte’, nel corso del programma ‘Forza Napoli Sempre’, ha dichiarato: “Quella col Milan è stata una partita evidentemente storta per il Napoli e straordinaria per i rossoneri. Abbiamo rivisto il Milan della scorsa stagione. Determinato, molto aggressivo, molto concreto. Il Napoli è stato sinceramente meno efficace del solito ma non è stato terrificante. Forse ha mollato un po’ quando ha capito che la partita non la poteva recuperare”.

“Non è stata veemente – ha continuato – né tantomeno efficace. È stato sicuramente il peggior Napoli della stagione. Già domani il Napoli dovrà recuperare il risultato estremamente deludente della partita col Milan. Gli azzurri avranno la possibilità di dimenticare quello che è successo. Quello che ha fatto accendere dei campanelli d’allarme ed ha aumentato ancora di più la soglia dell’attenzione da parte dei calciatori”.

“Io non credo che i calciatori abbiano sottovalutato il Milan. Soprattutto nelle gare di Champions League. Naturalmente il Milan ha qualche consapevolezza in più. Ha dimostrato di poter reggere il confronto alla pari col Napoli. Spalletti lo aveva sempre detto. Secondo me, a prescindere dalla partita col Milan, il Napoli è una squadra perfetta. Poi è chiaro che una o due partite in una stagione le sbagli, è fisiologico. La partita col Lecce potrebbe essere un viatico per far accumulare minuti”, ha concluso il giornalista.