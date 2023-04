“Penserò alla prossima…”: Lecce-Napoli, l’allenatore spiazza i tifosi

Le parole in conferenza stampa che spiazzano i tifosi alla vigilia di Lecce-Napoli: un pensiero che va ai diffidati

Il Napoli domani alle 19:00 affronterà il Lecce allo stadio Via del Mare per quella che sarà una partita importantissima. I partenopei devono riprendere la corsa verso lo scudetto, mancano cinque vittorie su dieci partite all’aritmetica che porterebbe il successo per la prima volta dopo trentatré anni. Luciano Spalletti in conferenza stampa si è detto un po’ preoccupato per l’approccio alla partita con il Milan, persa 0-4. Ed è per questo che serviranno i tre punti coi salentini per ristabilire subito ‘l’ordine’.

Non sarà semplice, perché il Lecce viene da un periodo negativo e vuole conquistare punti dopo le tante sconfitte consecutive. Marco Baroni sa bene che il Napoli fin qui è stata una schiacciasassi, se non per qualche rara eccezione. E proprio lui in conferenza stampa ha parlato delle scelte di formazione, pensando anche alla partita del 16 aprile, sempre in casa, con la Sampdoria. Uno scontro diretto che può determinare la classifica dei giallorossi.

Lecce-Napoli, le scelte di Baroni

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli: “Vedremo chi giocherà tra Colombo o Ceesay, farò le mie valutazioni. Penserò anche alla prossima sfida con la Sampdoria, visto che ci sono dei diffidati come Banda, lo stesso Colombo e Strefezza. Devo capire anche le condizioni di qualche giocatore che deve recuperare, manterremo la nostra identità mettendo dentro qualche forza fresca”. Baroni dovrà fare a meno anche di Alexis Blin, che è squalificato e salterà quindi Lecce-Napoli.

Parole chiare, che inevitabilmente fanno discutere i tifosi per la voglia e la predisposizione del Lecce a fare risultato contro il Napoli. Il Lecce in questa stagione ha vinto due partite su tredici in casa. Baroni vorrebbe giocarsi le maggiori chance con i suoi giocatori migliori contro la Sampdoria, perché perdere uno scontro diretto vorrebbe dire agevolare di molto il cammino delle inseguitrici. Su tutte il Verona, che è terzultima a -8 che nel prossimo turno incontrerà il Sassuolo al Bentegodi.