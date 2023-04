“Siete davvero così sicuri?”: i tifosi del Napoli sudano freddo

Napoli, cosa succede? La rivelazione improvvisa fa sudare freddo i tifosi azzurri: “Siete davvero così sicuri?”. Ecco svelato tutto nel dettaglio

La batosta contro il Milan è stata una frenata tanto inaspettata quanto pesante. Nessuno avrebbe immaginato un tale scivolone del Napoli, quest’anno artefice e protagonista di una stagione a dir poco irripetibile. Eppure, il mese di aprile è cominciato nel peggiore dei modi per la ciurma allenata e guidata da Luciano Spalletti. Soprattutto adesso, che nel corso dei prossimi 24 giorni gli azzurri si giocheranno due traguardi storici come Scudetto e ipotetico accesso alle semifinali di Champions.

Per questo, i quattro gol subiti dal Milan sono risultati come uno schiaffo pesantissimo da digerire. I tifosi del Napoli si auspicavano un altro tipo di ripresa dopo la sosta per le Nazionali. Anche perché, prima ancora di inseguire il sogno in Champions League, c’è da blindare l’aritmetica vittoria di un campionato finora dominato dagli azzurri. E che non va messo minimamente in discussione di qui al termine di questo decisivo mese di aprile. Eppure, c’è chi insinua il primato degli azzurri. Da Torino, il giornalista bianconero Claudio Zuliani prova a piazzare la pulce nell’orecchio di Spalletti e dei suoi ragazzi.

Scudetto Napoli, Zuliani mette tutto in dubbio: “Siete davvero così sicuri?”

A proposito della vittoria dello Scudetto da parte del Napoli, il noto giornalista ha così sentenziato a ‘7 Gold’: “Ne siete davvero così sicuri? Il risveglio per i tifosi azzurri potrebbe essere tutt’altro che felice. Ho già visto in passato squadre del genere perdere campionati con un vantaggio così largo. E da Napoli, poi, mi giungono cose brutte, un clima ostile tra tifosi e società…”.

E ancora, Zuliani rincara la dose per far sudare freddo la piazza di Napoli: “L’infortunio di Osimhen non lascia tranquillo Spalletti. Ora dovranno anche affrontare un Lecce alla disperata ricerca di punti… Per questo, io lo ripeto: voi siete davvero così sicuri che il Napoli alla fine vincerà davvero questo Scudetto?”.