“Le scuse…”: Lecce-Napoli, Giuntoli mette in chiaro le cose

Arrivano le parole del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli poco prima della partita contro il Lecce

Il Napoli in questi minuti è in campo contro il Lecce allo stadio Via del Mare per la ventinovesima partita di campionato. I partenopei hanno perso contro il Milan in casa allo stadio Maradona per 0-4. Una sconfitta che ha fatto molto discutere nell’ambiente azzurro, visto il grande distacco che c’è con le altre e la possibilità che la squadra di Spalletti si stia un po’ rilassando. Ed è per questo che a Lecce sarà un test importante, forse quello decisivo per capire se la crepa creata dal Milan sia solo un buco o una voragine.

Spalletti contro il Lecce ha ritrovato uno dei giocatori più decisivi di questa stagione, ovvero Giacomo Raspadori. Solo un gol segnato in Serie A, certo, ma anche altri in Champions League. E quando non c’è stato Osimhen per infortunio, l’allenatore si è quasi sempre affidato all’ex Sassuolo. Di questo e anche della sconfitta col Milan ha parlato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli prima che iniziasse la partita con il Lecce.

Lecce-Napoli, Giuntoli mette le cose in chiaro

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match con il Lecce della sconfitta con il Milan: “Le scuse è inutile trovarle, contro i rossoneri abbiamo giocato al di sotto dei nostri standard. Oggi è un match molto importante, perché tutte le big qui hanno faticato”. Poi continua: “Raspadori ci mancava molto, l’allenatore ha fatto bene a concedergli del minutaggio. Osimhen? Se fosse per lui giocherebbe tutte le partite, ma noi ascoltiamo i medici”.

Parole chiare, che dimostrano quanto Giuntoli tenga alla vittoria di oggi che servirebbe per dimenticare la brutta figura con il Milan di qualche giorno fa. Inoltre, la prossima settimana ci sarà la prima partita delle due con i rossoneri di Champions League. Un impegno storico per il Napoli, che giocherà per la prima volta i quarti e che vorrebbe arrivare fino alla semifinale. Prima, però, deve avere la meglio sul Lecce che viene da un periodo negativo.