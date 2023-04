Lecce-Napoli, Di Lorenzo commuove i tifosi: il gesto passato inosservato

Il commento a fine partita di Giovanni Di Lorenzo commuove tutti i tifosi del Napoli all’ascolto: un gesto bellissimo

Il Napoli esce fuori dallo stadio Via del Mare con una grande vittoria portata a casa con fatica. Un 1-2 in cui è risultato decisivo un vero e proprio pasticcio tra Gallo e Falcone. La partita è stata interpretata molto bene dal Lecce, con Marco Baroni che ha fatto i complimenti alla sua squadra. A sbloccare il match è stato un gran bel gol di Giovanni Di Lorenzo, alla sua quarta marcatura in questa stagione tra Serie A e Champions League. Solo gol decisivi, tra l’altro: oltre al Lecce, il capitano dei partenopei ha punito Salernitana, Ajax e Eintracht.

Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la partita: “Con questi tre punti continuiamo verso il nostro sogno. La partita con il Milan non cancella quel che abbiamo fatto fin qui. Avevo parlato alla squadra”. Poi prosegue: “Penseremo alla Champions a partire da domani, noi dobbiamo giocare con entusiasmo e senza pensieri, poi con l’allenatore vedremo cosa fare”.

Lecce-Napoli, il gesto di Di Lorenzo

Di Lorenzo ha poi parlato del modo in cui ha esultato: “In questo gruppo sono tutti partecipi. Chi gioca titolare, chi subentra o chi resta in panchina. E’ questa la nostra forza. Il gol era importante, voglio dedicarlo ai miei compagni di squadra”. Parole da vero capitano. E infatti, il terzino del Napoli dopo aver battuto Falcone ha esultato chiamando a raccolta tutto il gruppo squadra presente al Via del Mare e si è lasciato andare a un lungo abbraccio. In questa stagione, Di Lorenzo ha saltato solo 21′ in questa stagione tra Serie A e Champions, oltre alla panchina in Coppa Italia contro la Cremonese.

La stagione proseguirà per altri due mesi e l’obiettivo del Napoli è conquistare qualche altra vittoria per vincere lo scudetto. Poi c’è un sogno che si chiama Champions League. C’è un tabellone che può essere favorevole: Napoli, Milan, Inter e Benfica. Da questo lotto uscirà una delle due finaliste che giocheranno a Istanbul il 10 giugno. E Di Lorenzo vuole esserci.