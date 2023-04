Lecce-Napoli, l’annuncio di Spalletti: tifosi in ansia

Mister Luciano Spalletti è intervenuto in diretta nel post-partita di Lecce-Napoli e le sue dichiarazioni lanciano l’allarme per le prossime sfide.

Ai microfoni di ‘DAZN’ l’allenatore toscano ha parlato della vittoria che il Napoli ha strappato contro il Lecce, non senza difficoltà e timori dopo la sconfitta interna contro il Milan: “Ho a che fare con calciatori che anche da soli sanno valutare i comportamenti delle partite che scorrono, questo è un campo difficile. Il Lecce ha fatto risultati importanti contro tutte le grandi, per cui è una squadra che si esalta nella qualità alta e sta benissimo in campo”.

L’aspetto mentale oggi giocava un ruolo fondamentale per il Napoli e costituiva un’arma a doppio taglio, Spalletti lo ammette: “La partita contro il Milan è stata delicata a livello mentale, siccome l’abbiamo persa 4-0 e sono i nostri avversari in Champions. Riuscire a rifare la stessa prestazione che ha contraddistinto la nostra classifica fino ad ora era fondamentale. Ci voleva carattere oggi e l’abbiamo tirato fuori. Si fanno i complimenti ai calciatori”.

Il tecnico parla anche dalla condizione di Victor Osimhen, la cui assenza si sta dimostrando molto pesante per il Napoli. Il nigeriano scalpita per esserci all’andata dei quarti di finale di Champions League, il prossimo mercoledì a San Siro: “Osimhen le vorrebbe giocare tutte. Anche quando è in macchina, vorrebbe giocare. Poi però ci sono situazioni da valutare bene. I medici hanno tirato fuori la soluzione in maniera corretta, perché rischiava di farsi male e non averlo più per il resto del campionato. Bisogna vedere se ricominciando a fare attività vera, con pressione dentro i muscoli… Diventa difficile senza di lui. Abbiamo fiducia di recuperarlo“.

Infortunio Simeone, Spalletti lancia l’allarme: “È da valutare”

Se il nigeriano è da valutare, lo stesso vale per l’altro centravanti del Napoli, ovvero Giovanni Simeone. L’argentino si è fermato durante il secondo tempo della sfida e Spalletti non nasconde la preoccupazione: “Va valutato bene, però ha avuto un problemino dietro. Va valutato. Sembrava muscolare, poi sembrava riguardasse il ginocchio, poi ancora sopra il ginocchio. Quando ha riprovato, ha sentito il punto che si indolenziva. Va valutato”.

Il comunicato emesso al Napoli parla soltanto di risentimento alla coscia destra, le condizioni saranno comunque da valutare. A Spalletti per oggi resta modo di consolarsi con il risultato ma anche con la prestazione del capitano, che elogia così a ‘DAZN’: “A Di Lorenzo la fascia di capitano gli ha dato ancora più forza, responsabilità. È bellissimo vederlo venire al campo e dimostrare a tutti quale sia il comportamento dentro e fuori allo spogliatoio nel parlare, nel giocare, difendere, attaccare e avere continuità caratteriale. È una roba che fa fortunati gli allenatori che ce l’hanno a disposizione. È un ragazzo splendido, che merita tutto il meglio del mondo“.