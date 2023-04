“L’unico in Europa…”: Napoli, nessuno come Di Lorenzo

Il dato che risalta su Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano del Napoli, rivela chiaramente il livello raggiunto dal calciatore italiano.

Il presente del Napoli è leggermente cambiato dal momento del rientro in campionato dopo la pausa per le Nazionali. In attesa dell’anelato confronto contro il Milan ai quarti di finale di Champions League, gli azzurri sono stati sconfitti in casa per 4-0 proprio dai rossoneri di Stefano Pioli e anche la gara successiva di campionato contro il Lecce non è stata semplice da affrontare per i partenopei.

Oltre a una condizione fisica non ottimale dopo gli impegni dei vari giocatori in giro per il modo, il Napoli sta facendo i conti con il mese più impegnativo della stagione fino a questo momento. Senza poter contare sul suo calciatore più prolifico, ovvero Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano è a lavoro per ritrovare la condizione post-infortunio. La sua mancanza la sentono sia i compagni di squadra che l’efficacia del gioco azzurro.

Un palliativo all’assenza del centravanti africano è l’apporto che sono capaci di offrire gli altri calciatori della rosa, nonostante il ruolo nel quale sono schierati. In tal senso sugli scudi c’è il capitano, Giovanni Di Lorenzo.

Napoli, Di Lorenzo è un recordman: il dato statistico

Secondo i dati che riferisce il centro di statistiche ‘OPTA’, con la rete dello 0-1 nel primo tempo di Lecce-Napoli, il difensore azzurro è divenuto l’unica attualmente in Serie A con due gol e più all’attivo sia in campionato che in Champions League. Se osserviamo poi i principali cinque campionati europei, soltanto tre i difensori sono al suo stesso livello di numeri, ovvero Pavard del Bayern Monaco, Guerreiro del Borussia Dortmund e Mbemba del Marsglia.

Numeri che non sono un caso. D’altronde dopo l’addio estivo di una figura storica nel presente del club come Lorenzo Insigne, la società d’accordo con mister Spalletti e la squadra hanno deciso di insignire Di Lorenzo del ruolo di capitano. Un riconoscimento alla sua leadership silenziosa ma esemplare. Proprio in conferenza stampa verso Lecce-Napoli, mister Spalletti aveva parlato così del capitano e la sua reazione dopo la sconfitta contro il Milan: “Di Lorenzo l’altra mattina dopo di me ci ha messo due frasi da capitano ed in questa direzione: il lavoro va completato, la sconfitta dell’altra sera ci dice questo”.