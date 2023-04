😱 Mercato Napoli, colpaccio alla Real Madrid: tifosi sorpresi

Il Napoli sta già pensando alla prossima stagione: il club del presidente De Laurentiis rimane attento al talento precoce e sogna un grande colpo

Il Napoli ha due obiettivi: chiudere al meglio la stagione attuale e farsi trovare pronto alla prossima. Dopo mesi vissuti su ritmi elevati, gli azzurri non vogliono macchiare sul più bello quanto fatto nelle settimane precedenti. Riconfermarsi poi sarà ancora più difficile, con le rivali di Serie A affamate e vogliose di dare la caccia alla formazione di Aurelio De Laurentiis.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è già al lavoro per far cadere nella sua rete qualche altro campioncino dopo il colpo Kvaratskhelia della scorsa estate. Il georgiano è diventato uno degli elementi principi del Napoli di Luciano Spalletti, ora il ds vuole provare a ripetere un acquisto “Real”. Le merengues sono sempre state attente al talento ed infatti sono una delle antagoniste degli azzurri nella preda individuata.

Calciomercato Napoli, Giuntoli vuole Gabri Veiga: sul talento del Celta Vigo ci sono però altre quattro big europee

Secondo ‘El Nacional’, il Napoli avrebbe messo nel mirino la grande attrazione della Liga di questa stagione: Gabri Veiga. Il trequartista spagnolo sta incantando il campionato spagnolo con le sue enormi qualità . Il classe 2002, al primo anno in pianta stabile in prima squadra, è uno dei trascinatori del Celta Vigo. Finora ha segnato 9 reti e 4 assist in campionato.

Un bottino che gli ha permesso di concentrare su di sé le attenzioni di numerose squadre. Secondo il media spagnolo, voce riportata dal ‘Corriere dello Sport’, il Napoli è una delle formazioni che in questo momento sta dando la caccia al giocatore. I partenopei però dovranno vincere una concorrenza spietata.

Su di lui, infatti, ci sono le principali big spagnole, Barcellona e Real Madrid. Sembrerebbe ora, che complice qualche difficoltà dei blaugrana, il giovane trequartista sarebbe più convinto di trasferirsi alla ‘Casa Blanca’ per essere sicuro di vincere trofei.

Oltre al Napoli e alle due iberiche però Gabri Veiga ha fatto drizzare le antenne anche alle top inglesi. In lista ci sarebbero infatti pure Arsenal e Manchester City. Una corsa spietata dalla quale i partenopei non vogliono tirarsi indietro.