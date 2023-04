Milan-Empoli, clamoroso a San Siro: striscione contro De Laurentiis

Sugli spalti di San Siro in occasione di Milan-Empoli a sorpresa è apparso uno striscione dei tifosi rossoneri contro il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Napoli-Milan ha rappresentato per la storia del campionato degli azzurri 2022-23 un brutto passo falso. Un pesante 4-0 che è stato come una doccia fretta per la formazione di Luciano Spalletti, soprattutto in virtù del fatto che i rossoneri saranno gli sfidanti ai quarti di finale di Champions League. Tuttavia sull’ostico campo del Lecce il Napoli ha saputo rispondere meno di una settimana dopo vincendo per 2-1, mentre i rossoneri si sono fermati in casa sullo 0-0 contro l’Empoli.

Le questioni di campo e le strategie sono sicuramente ad appannaggio degli allenatori e dei giocatori che avranno l’onore e l’onere di scendere in campo. Ma sicuramente anche il contributo del pubblico ha un valore e un’influenza sull’ambiente circostante. Quindi, se gli azzurri hanno messo da parte la sconfitta contro il Milan, di quella serata allo Stadio Maradona restano impresse altre immagini.

Due su tutte. La Curva A e la Curva B in silenzio. Una decisione manifestata dai gruppi organizzati già giorni prima, invitando i tifosi a riunirsi all’esterno dell’impianto di Fuorigrotta prima del fischio d’inizio per una manifestazione di tifo. Non l’hanno definita una protesta e in effetti si può riassumere in un momento di cori, bandiere e colori del tutto pacifico, entusiasmante e passionale.

Milan-Empoli, sugli spalti appare uno striscione rivolto a De Laurentiis

La radice di tale decisione però è sfociata anche in comportamenti diversi da parte di un gruppo della Curva B, che sul finire del match si è rivolta al presidente Aurelio De Laurentiis, facendo esplodere dei fumogeni in alcune zone degli spalti. Il motivo del dissenso è da ritrovare nella gestione dell’impianto da parte della dirigenza partenopea, nell’applicazione del regolamento d’uso e in altre forme di repressione e distacco dal tifo organizzato. Una situazione che va avanti da molto, ma che si è manifestata nella sua amarezza e acutezza soltanto in Milan-Napoli.

Proprio da quella domenica sembra essere partito un movimento, che vede gli ultras delle varie squadre unirsi intorno alla posizione del Napoli. È accaduto proprio da parte di quelli rossoneri. In occasione di Milan-Empoli a San Siro è stato esposto uno striscione che recitava: “È bene parlare solo quando si deve dire qualcosa che valga più del silenzio. Gli ultras non si toccano”. Il messaggio è chiaramente rivolto ad Aurelio De Laurentiis, com’è possibile notare anche dal fatto che l’acronimo ADL sia evidenziato in rosso nello striscione.