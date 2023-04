Napoli, i complimenti del rivale: è successo dopo la vittoria

Arrivano i complimenti del rivale dopo la vittoria del Napoli sul campo del Lecce per 1-2: tre punti soffertissimi per i partenopei

Il Napoli ha vinto grazie al gol di Di Lorenzo e all’autorete di Gallo dopo un intervento sbagliato di Falcone. Nel mezzo, il pareggio di Federico Di Francesco. L’esterno offensivo ha disputato una gran partita, segnando anche il secondo gol del suo campionato dopo quello nella vittoria casalinga contro l’Atalanta. Il Lecce viene da un periodo negativo, ma la prestazione di questa sera è stata buona e fa ben sperare Marco Baroni per i prossimi impegni.

In alcuni momenti della partita, il Napoli è stato molto in difficoltà. Merito di un Lecce aggressivo in ogni zona del campo e pericoloso sotto porta. Tuttavia, è stato fermato da un gran Meret e dalla poca precisione dei suoi attaccanti. Non quella di Di Francesco, che ha raccolto un pallone vagante in area ed è stato più lesto di tutti nel calciare e battere Meret.

Lecce, l’elogio al Napoli di Di Francesco

Federico Di Francesco, attaccante del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli per 1-2: “Loro sono una squadra fenomenale, probabilmente la migliore d’Europa. Dopo aver fatto gol ho pensato di potergli fare lo scherzetto, ci dispiace non averlo fatto. Ma siamo contenti di aver rotto il digiuno del gol, esultare sotto la curva è una bellissima emozione”. Poi prosegue: “Daremo tutto per conquistare la salvezza, sappiamo che viviamo un momento complicato, ma siamo uniti”. Parole chiare, che dimostrano la stima dell’ex Bologna verso i partenopei e la bontà del loro campionato.

Sono 74 i punti in classifica del Napoli a nove partite dalla fine. Mancano pochi punti alla conquista aritmetica dello scudetto, molto vicino. Dipenderà dal rendimento delle inseguitrici, ma ad oggi di vittorie ne mancano soltanto quattro. Ad oggi, la data cerchiata in rosso è il 3 maggio contro l’Udinese alla Dacia Arena. Può ancora cambiare tutto nelle prossime settimane, certo, sarà importante capire se ci sarà continuità anche con le partite di Champions nel mezzo.