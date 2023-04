🚨 Napoli, l’ufficialità gela Spalletti: un’altra tegola

Arriva il comunicato ufficiale su una nuova tegola per il Napoli, c’è apprensione nella mente di Luciano Spalletti per le prossime sfide

Il Napoli ha vinto contro il Lecce per 1-2, decisivo l’autogol di Gallo in un vero e proprio pasticcio con Falcone. I partenopei salgono a 74 punti in classifica e mercoledì prossimo ci sarà la sfida contro il Milan di Champions League. L’andata dei quarti di finale che potrebbe significare qualcosa di storico per la piazza. Luciano Spalletti sa bene che per fare risultato a San Siro, servirà una prestazione migliore rispetto a quelle delle ultime due gare.

Non solo, perché il Napoli è al lavoro per recuperare Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano, alle prese con un problema muscolare, ha saltato le partite con Milan e Lecce. Ma la Champions è un discorso diverso, tutti vogliono esserci a qualunque costo e anche a livello tecnico servirà la presenza di Osimhen. Nel frattempo, c’è apprensione nella mente di Spalletti per l’infortunio a Giovanni Simeone durante la partita con il Lecce. E sono arrivato gli aggiornamenti dal club partenopeo.

Napoli, è ufficiale: le condizioni di Simeone

Sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha reso note le condizioni di Giovanni Simeone, che è stato sostituito “per un risentimento alla coscia destra”. El Cholito era entrato al 66′ per dare il cambio a Giacomo Raspadori. La sua è stata una buona prestazione, molto volenterosa e coraggiosa. Il suo problema, tuttavia, sembrava al ginocchio. Ma quando ha provato a forzare poco prima di essere sostituito, l’argentino e lo staff tecnico e medico hanno capito quale fosse il problema. Dunque, meglio non forzare: Kvara centravanti con Politano ed Elmas sulle fasce.

Contro il Milan sarà importante per il Napoli valutare come staranno Osimhen e Simeone. In questo momento, Giacomo Raspadori è l’unico attaccante a disposizione per i partenopei. Tuttavia, ci sono ancora dei giorni per recuperare entrambi i centravanti. Soprattutto Osimhen, che dal primo momento ha puntato al recupero per la sfida d’andata con il Milan. Una sfida che è nella mente dei giocatori da diverso tempo, come evidenziato anche da Spalletti. C’è preoccupazione per Simeone, si teme un infortunio muscolare che lo possa fermare per qualche settimana. Decisivi gli esami strumentali per fare chiarezza.