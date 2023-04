Raspadori e Simeone, doppio annuncio amaro per il Napoli

Napoli, doppio annuncio amaro per Raspadori e Simeone. Senza Osimhen sarà difficile per gli azzurri contro il Lecce?

Ancora qualche ora e sarà fischio di inizio tra Lecce e Napoli. La formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti si prepara a vivere qualche cambio nell’undici titolare, ma resta sempre orfana del suo leader emotivo. Il rientro di Victor Osimhen tarda ancora ad arrivare, con i tifosi azzurri che sono costretti a tenere stretti i denti in attesa di ritrovare l’attaccante nigeriano. Un attaccante non solo capocannoniere della nostra Serie A, ma capace quasi da solo di fare la differenza.

Per questo il compito piombato nuovamente sulle spalle di Giovanni Simeone di Giacomo Raspadori è tutt’altro che facile. A settembre e ad ottobre, i due erano riusciti a surrogare l’assenza di Victor Osimhen in maniera perfetta. Adesso, qualche dubbio in più potrebbe sorgere. Non solo per il 4-0 subìto dal Milan, ma anche e soprattutto per l’exploit che quest’anno ha avuto l’attaccante nigeriano. Anche Spalletti e i tifosi lo sanno bene, anche se sperano in un colpo di coda da parte dei due giovani attaccanti azzurri.

Simeone-Raspadori, doppio annuncio amaro dall’ex Napoli: “Con tutto il rispetto…”

L’assenza di Osimhen, dunque, resta un fattore. E a confermarlo è l’annuncio di Nando De Napoli, ex centrocampista del Napoli, che ai microfoni di Sportitalia non ha nascosto le proprie perplessità: “Con tutto il rispetto per Simeone e Raspadori, ma questa squadra con Victor in campo è tutta un’altra cosa…”.

“So bene che ad inizio stagione il Napoli ha fatto bene anche senza Osimhen – spiega e aggiunge De Napoli – Ma adesso la formazione di Spalletti ha disperato bisogno del nigeriano”. Una presa di posizione amara per due ragazzi che hanno dimostrato di poter fare la differenza nell’undici azzurro. Raspadori e Simeone sanno bene di avere un compito molto difficile, ma proveranno a non far rimpiangere l’ex bomber del Lille già nella prossima gara di campionato contro il Lecce. Ci riusciranno? Al terreno del Via del Mare, l’ardua sentenza.