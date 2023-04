😮 Kvaratskhelia, nuovo ruolo e colpo di scena in Champions per il Napoli

Importanti novità per Kvaratskhelia. Per l’attaccante georgiano del Napoli si profila un nuovo ruolo all’orizzonte.

Il Napoli esce con i tre punti dal match di Via del Mare contro il Lecce. Gli azzurri riscattano immediatamente la sconfitta contro il Milan e arrivano, reduci da una vittoria in campionato, ai quarti di finale di Champions League dove si confronteranno proprio contro i rossoneri. Andata a San Siro la prossima settimana e ritorno poi al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

Tema di preoccupazione in casa Napoli è però la situazione attaccanti. Osimhen sta provando in tutti i modi ad esserci, ma a peggiorare la situazione s’è messo anche l’infortunio a Simeone durante il match contro il Lecce. Il ko dell’argentino scombussola e non poco i piani di Spalletti che adesso potrebbe ricorrere ad una soluzione particolare. O almeno è quello che pensa il direttore dell’edizione online del Corriere dello Sport Pasquale Salvione il quale, in un’intervista a 1 Football, anticipa alcuni temi del prossimo match di Champions League del Napoli.

“Uno dei fattori vincenti del Napoli di quest’anno è l’intercambiabilità dei ruoli.” ha dichiarato Salvione alla domande su chi potrebbe essere l’attaccante titolare del Napoli nel prossimo match di Champions League. “Kvaratskhelia potrebbe fare la prima punta, l’ha già fatto in alcuni frangenti con Raspadori sull’esterno. Poi c’è anche Lozano che può giocare al centro. Come detto il Napoli ha questa caratteristica di giocatori che giocano su più ruoli, vedi i terzini che spesso vanno a fare i centrocampisti aggiunti o Elmas e Anguissa che si spostano sulle fasce.”

Champions League, il pessimismo di Salvione: “Il Napoli deve ritrovare se stesso”

Il giornalista passa poi ad una disamina più generale sulla prossima gara di Champions League. Per Salvione il match contro il Lecce, al di là del risultato, non lascia buone indicazioni a Spalletti: “I tre punti sono arrivati ed è ottimo in ottica campionato. Ma in ottica Champions la prestazione non è stata buonissima. Il Napoli deve principalmente ritrovare la voglia di primeggiare, altrimenti con Milan sarà dira. Lo spirito del Napoli nel finale del match contro il Lecce sono però una nota positiva.”

“Non credo che Spalletti snaturerà la squadra.” ha continuato Salvione. “Anche perché la partita di campionato ha visto un Milan andare in vantaggio al primo episodio utile. Non credo quindi che Spalletti imposterà una gara difensiva, piuttosto cercherà di sfruttare il possesso palla del Napoli anche per difendersi.”