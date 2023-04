Milan, mossa a sorpresa di Pioli prima del Napoli

Il Milan campione d’Italia di Stefano Pioli sta preparando al meglio la sfida di Champions League di San Siro contro il Napoli.

Dopo la bella e convincente vittoria del Maradona contro il Napoli, il Milan di Stefano Pioli è tornato ai soliti problemi. Il tecnico rossonero ha effettuato ampio turnover nell’anticipo della ventinovesima giornata di Serie A contro l’Empoli di Zanetti, ma non è andato oltre allo 0 a 0. Tante polemiche a fine match con la squadra di Pioli che ha visto una rete annullata al novantesimo al centravanti francese Olivier Giroud, rete annullata con l’ausilio del Var.

Il club rossonero non ha approfittato quindi del pari nel pomeriggio dell’Inter, fermata 1 a 1 a Salerno. Ora, eventuali vittorie di Atalanta e Juventus, aprirebbero alla grande la lotta Champions, pronta a trasformarsi in una vera e propria ‘corrida’. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia il club rossonero ha due importanti obiettivi, la qualificazione in Champions League e la massima competizione europea, dove, appunto, i rossoneri sono ai Quarti di finale.

Mercoledi sera andrà in scena la sfida di San Siro tra Milan e Napoli, secondo dei tre atti di queste intense settimane. Pochi giorni fa, subito dopo la sosta delle Nazionali, le due squadre si sono affrontate al Maradona e i rossoneri hanno stravinto con un clamoroso 4 a 0. Rafa Leao è tornato al gol ed ha fornito con gli azzurri una delle migliori prestazioni stagionali.

Napoli-Milan, Pioli ha sorpreso tutti

Dopo il pari contro l’Empoli Pioli ha optato per una mossa a sorpresa in vista del match contro il Napoli. Come riporta Milannews Pioli ha deciso ufficialmente ed i campioni d’Italia si alleneranno sia nella giornata di Pasqua che a Pasquetta in vista del match contro il Napoli. Il tecnico non vuole cali di concentrazione o passi falsi e vuole motivare la squadra per il doppio confronto, il più importante di questa stagione.

Mercoledi sera ci sarà il primo atto del doppio confronto europeo del derby italiano e Milan-Napoli è una grossa opportunità per le due squadre. La vincente affronterà in semifinale la vincente di Benfica-Inter, un possibile derby o comunque un impegno non impossibile per tutte e quattro le squadre. Sognando l’Europa, Pioli ora ci crede.