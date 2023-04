❌ Napoli, che guaio: oggi gli esami strumentali, le sensazioni su ko di Simeone

C’è apprensione in casa Napoli dopo l’infortunio di Giovanni Simeone. Spuntano le prime sensazioni sulle condizioni dell’attaccante argentino.

Una vittoria che lancia un segnale importante: il Napoli porta a casa tre punti importanti. Dopo la sconfitta col Milan, gli azzurri hanno dato un segnale sul campo riuscendo anche a portare a casa un successo con un pizzico di fortuna. L’autogol di Gallo ha aiutato la squadra di Spalletti che ha legittimato ancora una volta il primo posto in classifica, rialzandosi dopo la pesante debacle casalinga contro la compagine rossonera. Un segnale comunque positivo anche in vista del prossimo match di Champions League ancora contro il Milan.

Testa alla Champions, adesso, con il Napoli che dopo Pasqua dovrà affrontare una sfida importante e di fatto una viatico fondamentale per la stagione. I tifosi sperano di poter vedere in campo la migliore formazione possibile, magari anche con il recupero di Victor Osimhen. Al netto della vittoria, per, al Via del Mare non sono giunte soltanto buone notizie.

Napoli, infortunio Simeone: cosa filtra in queste ore

C’è apprensione per le condizioni di Giovanni Simeone. L’attaccante argentino, titolare durante la sfida col Milan, è entrato all’inizio del secondo tempo ma ha dovuto lasciare il campo poco prima della fine del match a causa di un infortunio. Ora bisogna capire l’entità del problema che ha colpito l’ex attaccante del Verona.

Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, il risentimento di natura muscolare verrà valutato proprio in queste ore. Non filtra grande ottimismo per la presenza di Simeone contro il Milan in Champions. La presenza dell’argentino pare a rischio, e cosi aumentano le speranze per la presenza di Osimhen: il recupero del nigeriano diventa, a questo punto, ancora più importante soprattutto se Simeone dovesse effettivamente risultare assente.

Qualche giorno di tempo ancora per capire come si risolveranno queste due situazioni. I tifosi, dopo la sfida di ieri, puntano alla sfida col Milan con fiducia ma anche con la consapevolezza che servirà uno sforzo importante da parte di tutti.