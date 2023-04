😱 Napoli-Milan, la sentenza di Adani spiazza tutti

C’è grande attesa per il match di Champions League tra Milan e Napoli. Mercoledi’ andrà in scena il primo atto del confronto.

Dopo gli impegni di campionato è tempo per le big italiane di cimentarsi nella Champions League e siamo giunti ai Quarti di finale della competizione. Il Napoli di Luciano Spalletti è in netto vantaggio in campionato e sembra ormai ad un passo dal titolo, il club azzurro affronterà in Europa un derby italiano contro il Milan campione d’Italia in carica.

Le due squadre si sono sfidate pochi giorni fa in campionato e la sfida del Maradona ha evidenziato un risultato clamoroso. Il Napoli è caduto clamorosamente con Leao e compagni che hanno vinto con un secco e netto 4 a 0 ed hanno dato un’importante sterzata in vista della delicata sfida di Champions League.

Visto l’andamento in campionato gli azzurri partivano nettamente favoriti in Champions e c’era grande ottimismo sia tra i tifosi che tra gli addetti ai lavori. Le cose ora sembrano parzialmente cambiate e il club rossonero vive un momento di maggiore serenità mentale. L’ex calciatore Daniele Adani ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport ed ha analizzato l’andamento del match.

Champions League, Adani netto su Milan-Napoli

L’opinionista ha chiarito senza problemi: “Ci sono due scuole di pensiero riguardo questo match, c’è chi pensa che il 4 a 0 sia stato una fortuna per il Napoli e chi no. Io sto nel mezzo: il Napoli non è uscito depotenziato, ma in casa rossonera c’è sicuramente maggiore ottimismo ed entusiasmo in vista del match”. Analizzando nello specifico i calciatori Adani ha svelato quali potrebbero essere i punti chiave della sfida e cosa potrebbe fare Spalletti per ribaltare le cose rispetto a qualche giorno fa:

“Spalletti dovrà trovare delle contromisure alla pressione costante di Bennacer su Lobotka, magari migliorare il primo palleggio. Poi molto dipenderà dal centravanti ed è fondamentale la presenza di Osimhen. Il nigeriano obbliga gli avversari a non lasciare campo dietro, credo che la sua presenza sarà l’ago della bilancia nel doppio confronto. Ad oggi credo siamo molto vicini ad un 50 e 50 di opportunità per le due squadre”.