😍 Milan-Napoli, la notizia è ormai certa: Spalletti gongola

Il confronto di Champions League di mercoledì sera tra Milan e Napoli comincia con le premesse migliori per assistere ad uno spettacolo degno di nota

La concentrazione del Napoli si è spostata immediatamente sulla Champions League. La squadra di Luciano Spalletti ha metabolizzato in fretta la vittoria ottenuta ieri pomeriggio a Lecce contro la formazione di Baroni. Il 2-1 contro i giallorossi ha permesso ai partenopei di cancellare le perplessità emerse dopo il pesante ko con il Milan.

Contro i rossoneri, ora, gli azzurri avranno la possibilità di dimostrare che non esistono scorie psicologiche in seguito al 4-0 subito per mano della squadra di Stefano Pioli una settimana fa. I partenopei, a San Siro, saranno seguiti da una buona rappresentanza di propri tifosi nel quarto di finale d’andata di Champions. L’edizione odierna de ‘la Repubblica’ ha fatto il punto sul dato del settore ospiti.

Napoli, entusiasmo alle stelle tra i tifosi azzurri: settore ospiti sold out in poche ore, mercoledì saranno 4mila a San Siro

Napoli sogna di scrivere ulteriormente la storia. La stagione può essere ancora prodiga di soddisfazione per la squadra di Luciano Spalletti. E mercoledì è una di quelle serate chiave per capire cosa sarà dei prossimi mesi partenopei. Gli azzurri, dopo aver centrato la qualificazione per i quarti di finale di Champions League, raggiungendo un traguardo storico, ora affronteranno il Milan per tentare di prolungare la propria avventura nella massima competizione internazionale per club.

L’entusiasmo tra i tifosi è alle stelle. I sostenitori che si accomoderanno nel terzo anello di San Siro saranno quattromila. A scriverlo è stato nella giornata di oggi ‘La Repubblica’. Come riferisce la testata, i supporter azzurri hanno polverizzato “in poche ore i circa 4mila biglietti messi a disposizione”.

La febbre da Champions è alta pure dall’altro lato. San Siro farà registrare il tutto esaurito per la gara tutta italiana. Un match affascinante che sarà inoltre seguita da 108 paesi differenti.