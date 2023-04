“Non è confortante…”: Napoli, dopo la vittoria col Lecce ecco la mazzata

Il Napoli ha vinto contro il Lecce, ma la prova dei campani non è stata certo delle più convincenti. Un’altra critica illustre per gli azzurri.

Post Lecce-Napoli, c’è poco di cui essere felici se non i tre punti conquistati. I giornali di oggi mettono tutti in evidenza la prova poco convincente dei ragazzi di Spalletti, che ancora non si sono scrollati di dosso i postumi del match col Milan. Il Napoli di oggi non ha più la stessa brillantezza del passato, e il suo allenatore dovrà urgentemente trovare delle soluzione al problema. Anche perché ora le sfide si fanno delicate, e non è più ammesso sbagliare.

Mancano 4 vittorie agli azzurri, per poter fare proprio uno scudetto che sarebbe storico. Verona, Juventus, Salernitana e Udinese sono le prossime quattro avversarie del Napoli in Serie A, più altre cinque partite da giocare in seguito. Tutto sembra remare dalla parte dei campani, almeno per quanto riguarda il campionato. Al momento, per la verità, la preoccupazione principale riguarda la Champions League, con i quarti di finale imminenti.

Due sfide entrambe proprio contro il Milan, la squadra che più di tutte quest’anno ha fatto male al Napoli. La doppia gara coi rossoneri pareva abbordabilissima, al momento del sorteggio, ma ora le sicurezze dei partenopei sono calate. Soprattutto a causa delle assenze in attacco, con gli infortuni di Osimhen e Simeone. Sulla questione è intervenuto il noto giornalista Massimo Caputi.

“Ora l’importante è..”: Caputi mette in guardia il Napoli

Il giornalista romano è intervenuto ai microfoni di ‘Il Bello del Calcio’, per commentare le partite di ieri sera in Serie A, e in particolare la prestazione del Napoli. “Dopo quanto di bello è stato fatto, ora l’importante è gestire e arrivare alla meta” ha detto. Caputi ha spiegato che “non si può pretendere di vedere sempre una squadra al massimo”, e per questo è importante vincere anche partite come quella di Lecce.

Tuttavia, il giornalista ha confermato che il match del Via del Mare “non è confortante” in vista della gara contro il Milan in Champions League. “Ho l’impressione che alla squadra di Spalletti abbiano cominciato a prendere un po’ le misure” ha aggiunto. Anche il Milan non ha brillato, pareggiando in casa con l’Empoli, ma schierando molte riserve, “quindi la sua partita è meno indicativa, rispetto a quella degli azzurri”.