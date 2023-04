L’inaspettato attacco a Ndombele: “Hai talento, ma smettila di…”

La stagione in prestito dal Tottenham al Napoli avrebbe potuto rappresentare una svolta per Tanguy Ndombele, ma l’opinione sulle sue qualità in Inghilterra è rimasta invariata: da lì arriva una sfrontata critica al centrocampista.

Negli scorsi giorni ai microfoni di ‘So Foot’ Tanguy Ndombele ha rilasciato un’interessante intervista. Probabilmente è stata la prima volta, da quando è arrivato al Napoli a titolo temporaneo, che il centrocampista francese si è espresso sul suo stato d’animo rispetto a una carriera che non riesce del tutto a decollare. Nonostante l’evidente talento del quale il calciatore è provvisto.

Rispetto alla decisione concordata con il Tottenham, società alla quale appartiene il suo cartellino, di trasferirsi in prestito stagionale al Napoli, il giocatore ha dichiarato quanto segue: “Non mi pesa essere in prestito qui, ma a volte vedo che i calciatori sono trattati più come merce che come persone. Non avevo altra soluzione col Tottenham. Sono felice di aver scelto Napoli. Con Conte non avevo possibilità, ero ai margini del gruppo. Mi è stato comunicato sin dal primo giorno di ritiro con la squadra”.

Oltre alle necessità tattiche del mister italiano, sicuramente anche l’attitudine pacata e silenziosa di Ndombele non avevano attirato le attenzioni del ben vispo Conte, che ricerca nei suoi proprio un atteggiamento agonisticamente più aggressivo.

Napoli, dall’Inghilterra la critica a Ndombele: “Smettila di incolpare tutti”

Tuttavia il presente di Ndombele al Napoli non ha favorito un netto cambiamento delle condizioni del giocatore. Il centrocampista sta ottenendo un inserimento a tratti con gli azzurri. Innanzitutto perché il trio Lobotka-Anguissa-Zielinski è solido e intoccabile, ma anche perché negli sprazzi di match a disposizione il francese non ha impressionato oltremodo. Inizialmente la condizione fisica non ottimale l’ha condizionato, poi rispetto ai compagni di squadra ha un passo diverso e maggiore difficoltà a integrarsi nelle dinamiche dei movimenti.

Luciano Spalletti ha difeso l’investimento del club e la stessa società ne resta convinta, ma a fine stagione è verosimile credere che il francese di origini congolesi ritornerà in Premier League e il Tottenham, del quale è stato l’acquisto più oneroso di sempre, farà le sue valutazioni. Le prime sensazioni fanno credere che non sarà facile per Ndombele imporsi. Su di lui si è espresso Graham Paul Roberts, ex giocatore e allenatore inglese, su Twitter: “Tanguy Ndombele parla di nuovo di una grande partita – perché non giochi al Napoli, allora? Dai la colpa a Jose, poi dai la colpa a Conte, poi dai la colpa agli Spurs, forse guarda a te stesso, amico. Hai molto talento ma devi smetterla di incolpare tutti tranne te stesso”.