Milan-Napoli, scatta l’allarme: in tre rischiano grosso

Milan-Napoli è alle porte, e in casa azzurra c’è un altro grosso fattore che desta preoccupazione, e a cui si dovrà stare molto attenti.

L’emergenza nel Napoli non è finita, e anzi in vista della gara col Milan in Champions League potrebbero emergere ulteriori problemi. Spalletti e i suoi ragazzi si trovano quindi ad affrontare questo periodo molto delicato con diverse incognite e difficoltà. Il tecnico toscano è tenuto a far fronte a questi problemi, preparando al meglio questo concentrato finale di stagione.

I guai principali del Napoli riguardano ovviamente la situazione dell’attacco. Il fiore all’occhiello della formazione partenopea in questa stagione ha mostrato le prime crepe nel match del 2 aprile col Milan in campionato. L’assenza di Victor Osimhen, che come annunciato oggi non sarà presente domani a San Siro, è senza dubbio il problema principale dei campani. Al quale però si aggiunge anche l’infortunio del suo sostituto, Giovanni Simeone.

Spalletti dovrà giocarsi l’andata dei quarti di Champions League schierando di punta Giacomo Raspadori, di ritorno da un problema fisico, e senza nessuna vera alternativa. Una situazione non semplice, che costringe il Napoli a sperare di recuperare almeno una punta in vista del ritorno. Ma domani sera i partenopei dovranno stare attenti anche a non commettere altri passi falsi, non solo in termini di risultato.

Allarme diffidati: il Napoli rischia grosso contro il Milan

Quello che sembrava un accoppiamento abbastanza abbordabile, al momento del sorteggio, oggi preoccupa non poco. E non solo perché l’ultima sfida tra Napoli e Milan è finita con un pesante trionfo rossonero per 4-0. A San Siro i campani si giocano un’occasione importante non solo per puntare a una storica semifinale, ma anche per scrollarsi di dosso le difficoltà delle ultime due partite.

In più, i ragazzi di Spalletti dovranno stare attenti ai cartellini gialli, dato che ci sono ben tre diffidati in rosa per la Champions League. Stiamo parlando di Kim Min-jae, Politano e Juan Jesus. Chiaramente, il coreano è quello più a rischio, essendo l’unico titolare inamovibile tra i tre, ed è anche quello la cui assenza sarebbe più pesante. Se non altro, dalle semifinali i cartellini gialli verranno azzerati completamente.