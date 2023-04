Napoli, futuro incerto: legame solido ma nessuno parla di rinnovo

Il suo futuro è incerto, non se ne parla. Attenzione alle voci, nonostante il suo legame solido con la città.

La straordinaria stagione del Napoli è, in buona parte, frutto della idee di Spalletti.

Il gioco che il suo Napoli è riuscito a dominato il campionato. certo, chi scende in campo conta e non poco. Gli interpreti stanno facendo la differenza. Osimhen, Kvaratskhelia, Di Lorenzo e tutti gli altri hanno abbracciato fin dall’inizio la filosofia del tecnico toscano, riuscendo a creare il mix perfetto.

Se oggi parliamo di un Napoli prossimo allo scudetto è perchè tutto è andato secondo i piani. E se tutto è andato secondo i piani è grazie alla partecipazione attiva di tutti, dal titolarissimo all’ultimo membro dello staff.

Adesso la preoccupazione più grande di presidente e tifosi è che questa magia possa svanire. Per questo motivo la dirigenza sta lavorando, già da diverse settimane, ai rinnovi.

Meret, Lobotka e Juan Jesus sono già stati blindati. Kvaratskhelia non ha bisogno di rinnovi visto il contratto quinquennale, o almeno così ha dichiarato Aurelio De Laurentiis.

Per Kim si sta lavorando ad un adeguamento con la cancellazione della clausola rescissoria. Osimhen, invece, è il più corteggiato dei giocatori azzurri. Diversi club europei vorrebbero strapparlo a De Laurentiis, che quindi sta lavorando per convincerlo a rimanere. Pare che abbia un piano per sancire il legame del nigeriano con la città.

Napoli, il futuro di Spalletti è un mistero

Luciano Spalletti, invece, è in bilico. Del suo rinnovo si parla poco. Qualche settimana fa il patron azzurro aveva dichiarato che il tecnico sarebbe rimasto, ma del suo rinnovo non si è più saputo nulla, e quando gli è stato chiesto la sensazione è che si sia cercato di stare l’argomento.

Da un lato Spalletti è sicuramente concentrato sul terminare la stagione nel migliore dei modi. Il campionato ed il turno di Champions League contro il Milan tengono sicuramente occupato il tecnico. Tutto però lascia dei dubbi. Qualche giorno fa l’indiscrezione. Il Chelsea, alla ricerca di un tecnico per la prossima stagione, avrebbe messo nel mirino anche Spalletti.

Attenzione, dunque, al futuro dell’allenatore del Napoli. Le squadre europee si sono accorte di lui e di quanto faccia giocare bene questo Napoli. Il suo legame con la città sembra solido, ma attenzione a qualche club, perchè la Premier League è una tentazione forte per tutti, inutile negarlo.