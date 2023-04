Napoli, l’ex capitano ha deciso di ritornare: lo scenario incredibile

Incredibile decisione da parte dell’ex capitano azzurro. Arrivato a questo punto della sua carriera potrebbe optare per la scelta clamorosa.

La fascia di capitano del Napoli in questo momento è sul braccio di Giovanni Di Lorenzo. Il terzino azzurro, arrivato nel 2019 dopo una grande stagione ad Empoli è da questa estate il capitano dei partenopei. Eredita la fascia da Lorenzo Insigne, il quale, a sua volta, ha preso la fascia quando ad andare via è stato Marek Hamsik.

Proprio Hamsik è uno dei calciatori più iconici e rappresentativi dell’era De Laurentiis. Il centrocampista slovacco ha vestito per ben 11 stagioni e mezza la maglia azzurra. Arrivato giovanissimo dal Brescia ha praticamente vissuto tutta l’epoca del Napoli di De Laurentiis in Serie A fino al 2019. Anni in cui ha conquistato il cuore dei tifosi. Naturalmente dando, dal canto suo, il contributo ai successi del Napoli.

E’ stato Hamsik ad alzare, da capitano, sia la Coppa Italia del 2013-14, sia la Supercoppa successiva. Dopo che, quando il capitano era ancora Paolo Cannavaro, aveva anche vinto il primo trofeo dell’era De Laurentiis, la Coppa Italia nel 2011-12. Col Napoli Hamsik ha collezionato 520 presenze, primatista nella storia del club, siglando 121 gol, non male per un centrocampista, andando per 8 stagioni in doppia cifra a livello di reti segnate.

Hamsik, per l’ex Napoli si prospetta il ritorno in Slovacchia

Dopo la lunga avventura a Napoli Hamsik a girato mezzo mondo. Prima in Cina con la maglia del Dalian per due stagioni, poi una breve parentesi nella quella vestito i colori del Gotenborg, club svedese e infine l’avventura in Turchia. Qui, con la maglia del Trabzonspor, Hamsik si è tolto anche la soddisfazione di vincere il campionato locale, la Super Lig turca, nel 2021-22.

Adesso però anche l’avventura in Turchia sembra destinata a concludersi. Stando a quanto riporta Fanatik il centrocampista slovacco sarebbe in procinto di lasciare il Trabzonspor. A pesare sarebbero i problemi economici dei turchi, i quali starebbero spingendo Hamsik a cambiare aria. L’ipotesi più accreditata per il proseguo della sua carriera sarebbe quella di un clamoroso ritorno al club che lo ha lanciato: lo Slovan Bratislava.