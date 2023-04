“Spiare il Napoli…”: Milan, rivelazione a sorpresa e tifosi gelati

Napoli, cosa succede? Il messaggio a sorpresa rivela tutto in vista della gara di domani sera col Milan: ecco spiegato tutto dal bomber rossonero

Vigilia rovente per il Napoli, in attesa delle parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti e di Stefano Pioli. Domani gli azzurri saranno di scena tra le mura nemiche di San Siro, per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Probabilmente, il club di Aurelio De Laurentiis è davanti all’appuntamento più importante della propria storia, ma purtroppo dovrà affrontarlo con qualche grana e qualche ostacolo di troppo.

Le assenze di Victor Osimhen e di Giovanni Simeone pesano tantissimo, considerando anche le condizioni fisiche tutt’altro che ottimali di Giacomo Raspadori. Insomma, il Napoli rischia di presentarsi al match della vita senza neanche un attaccante di ruolo a disposizione, con lo stesso Luciano Spalletti che prepara un piano di emergenza e un altro azzurro da surrogare come centravanti. Scenari che preoccupano i tifosi azzurri ed incuriosiscono quelli rossoneri, desiderosi di ‘spiare’ ciò che sta succedendo tra le mura di casa Partenope.

“Spiare il Napoli…”: la rivelazione amarcord dell’ex rossonero: Milan, ecco le parole di Virdis

Dopotutto, sbirciare gli avversari è stata una pratica ben consolidata negli anni d’oro di Milan e Napoli, quando le due squadre si sfidavano regolarmente per la vetta della classifica. E a rivelare tutto è il doppio ex della gara, Pietro Paolo Virdis, che ai microfoni de ‘Il Mattino’ ha vuotato il sacco con un retroscena amarcord.

“Ricordo perfettamente che durante la settimana Sacchi aveva mandato dei suoi uomini di fiducia a spiare gli allenamenti del Napoli di Bianchi”. Così l’ex bomber di Milan e Napoli spiega al noto quotidiano. E poi prosegue: “E quelle spie gli avevano raccontato tutto di come il Napoli si stesse preparando alla sfida contro di noi. Sentirci dire che i nostri avversari erano in difficoltà e stavano mollando ci diede una carica pazzesca”. Uno scenario che i tifosi rossoneri sperano di rivivere di nuovo, mentre quelli azzurri sperano di scacciar via con una grande prestazione. E magari con un colpo di scena delle ultime ore.