Spalletti gelato, gli è stato detto in diretta: sentenza netta

Il Napoli ed il Milan si preparano alla gara di andata dei quarti di Champions. Spalletti, in queste ore, ha ricevuto una stilettata.

Sale l’attesa in vista dei quarti di finale di Champions League che vedrà il Napoli affrontare il Milan. Un crocevia di fondamentale importanza per Luciano Spalletti e Stefano Pioli, intenzionati ad andare avanti il più possibile nella competizione europea. Gli stati d’animo nei due club, al momento, sono diametralmente opposti.

I rossoneri, nonostante il deludente pareggio contro l’Empoli nell’ultimo turno di campionato, sono infatti sereni e metteranno in campo la migliore formazione possibile. Gli azzurri, invece, in questi giorni sono alle prese con diversi infortuni che hanno spinto il mister originario di Certaldo a valutare l’idea di ricorrere al falso nueve. Victor Osimhen, ad esempio, è ancora alle prese con la lesione distrattiva rimediata in nazionale e non riuscirà a guarire in tempo per la gara di andata in programma mercoledì al San Siro.

La speranza, come spiegato dal presidente Aurelio De Laurentiis, è quella di riaverlo almeno per il ritorno fissato per il 18 allo stadio Maradona ma tutto dipenderà dall’esito degli esami a cui il nigeriano si sottoporrà più avanti. Out anche Giovanni Simeone, per il quale si prospetta un lungo periodo di stop. A guidare l’attaccante, alla luce anche delle non perfette condizioni fisiche di Giacomo Raspadori, sarà quindi uno tra Eljif Elmas e Khvicha Kvaratskhelia.

Napoli, Novellino attacca Spalletti e Pioli

I due sono stati provati nella posizione di falso nueve, per la quale si è candidato pure Hirving Lozano. Una scelta definitiva in tal senso verrà presa soltanto a ridosso del fischio d’inizio. Per il resto, Spalletti schiererà il miglior 11 possibile. Della sfida all’orizzonte ha voluto parlare Walter Novellino, intervenuto alla trasmissione ‘Tutti Convocati’ in onda su ‘Radio 24’.

“Spalletti tiene tutti tranquilli e sereni. Il Napoli può arrivare alla finale di Champions League con la semplicità con cui è arrivato in testa alla classifica in campionato, perché è la squadra che gioca meglio”. Poi, ecco l’attacco a sorpresa nei confronti dei due allenatori. “Non avrei fatto turnover e tutti questi cambi in vista della Champions League, perché hai bisogno di dare continuità e fiducia alla squadra”.