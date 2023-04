😮 Niente Osi e Raspa: il Napoli prova due falsi nove per il Milan

Il Napoli si prepara all’andata dei quarti di finale di Champions contro il Milan. Diverse le opzioni attualmente al vaglio di Spalletti.

La vittoria ottenuta ai danni del Lecce ha rimesso in carreggiata il Napoli e dissipato le critiche nate in seguito al ko rimediato per mano del Milan. Adesso gli azzurri sono totalmente concentrato sul prossimo impegno in programma ovvero l’andata dei quarti di finale di Champions League contro i Campioni d’Italia. Un match di fondamentale importanza sia per Stefano Pioli che per Luciano Spalletti, impegnati in queste ore ha sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.

Il primo è chiamato a reagire subito dopo il deludente pareggio contro l’Empoli e allo stadio “Maradona” manderà in campo la migliore formazione possibile. Il mister originario di Certaldo, dal canto suo, è alle prese con diversi problemi nel reparto offensivo. Victor Osimhen, ad esempio, è ancora ai box per colpa della lesione distrattiva rimediata in nazionale. Il nigeriano non sente più dolore ma la parola, in casa Napoli, è “cautela” e riceverà il via libera soltanto nel caso in cui dimostri di essere guarito al 100%.

La punta, nelle prossime ore, si sottoporrà ad ulteriori esami strumentali con la speranza di ottenere l’auspicato semaforo verde dallo staff medico. La sua presenza, in ogni caso, è a forte rischio e con tutta probabilità Spalletti dovrà fare a meno pure di Giovanni Simeone. L’ex Verona si è infortunato alla coscia destra nell’ultimo turno di campionato e non è ancora chiaro quando potrà riunirsi al gruppo.

Napoli, prove di falso nove contro il Milan

In teoria spetterebbe quindi a Giacomo Raspadori guidare il reparto offensivo ma l’ex Sassuolo è ancora alle prese con alcuni problemi fisici. Ecco perché l’allenatore partenopeo in allenamento sta provando due differenti “falso nueve”. Il primo, in particolare è Eljif Elmas che andrebbe così a formare un inedito tridente insieme a Matteo Politano (in vantaggio rispetto ad Hirving Lozano) e Khvicha Kvaratskhelia.

Proprio il georgiano rappresenta l’altra opzione attualmente al vaglio di Spalletti. La rete siglata al Sassuolo ha dimostrato che le sue percussioni possono risultare letali anche partendo da una posizione centrale e non è da escludere che, alla fine, il tecnico propenda per questa soluzione. Gli esperimenti in casa Napoli, in ogni caso, non si sono conclusi. Saranno giorni elettrici a Castel Volturno.