🔥 Milan-Napoli, mercoledì da leoni: Osimhen vuole sorprendere tutti

Il Napoli è tornato a vincere contro il Lecce, ma con il Milan in Champions League serve di più: Osimhen in questo senso vuole allora sorprendere tutti. Le novità .

Il Napoli contro il Lecce ritrova una vittoria importantissima. Certo non è sembrata la solita squadra, quella che qualche settimana fa avrebbe chiuso la gara con molte meno difficoltà . Ma in questo momento contava vincere ed è ciò che è accaduto allo Stadio Via del Mare. Contro il Milan in Champions League, però, serve di più e Luciano Spalletti lo sa bene. Si ragiona perciò sui giocatori a cui affidarsi e, in questo senso, Victor Osimhen può sorprendere tutti.

Contro il Lecce, alla 29a giornata di Serie A, Giacomo Raspadori non ha brillato. Anzi, il lungo stop ha pesato non poco sul giocatore. Ma la brutta notizia è che si è fermato anche Giovanni Simeone.

Luciano Spalletti deve ponderare perciò molto bene le sue scelte, perché ora diventa complicato scendere in campo a San Siro in una notte di Champions League contro un Milan che ha ampiamente dimostrato di saper far male. Gli occhi sono allora puntati su Victor Osimhen: con lui si invoca prudenza ma non è detto che non possa sorprendere tutti. Le ultime novità .

Napoli, le ultime su Osimhen in vista del Milan: ce la sta mettendo tutta per esserci

È ‘La Gazzetta dello Sport’ a fare il punto della situazione sull’attacco del Napoli. In vista della Champions League c’è bisogno del Napoli migliore, specialmente nel reparto offensivo che attualmente è corto. “A oggi – si legge – ci sono più probabilità di vedere nel quarto di andata Victor Osimhen del compagno argentino Simeone“.

“Servirà – si legge ancora sul quotidiano – un mercoledì da leoni contro il Milan e il Napoli lo sa bene. Per questo motivo ragiona sulle scelte. Non vuol rischiare complicazioni per il suo gioiello nigeriano, ma la sua assenza nelle ultime partite si è sentita tanto, e Luciano Spalletti non lo nasconde”.