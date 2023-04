Lecce-Napoli, assurda lite sfiorata in tribuna: la ricostruzione

Lecce-Napoli segna il ritorno dei partenopei alla vittoria, ma sugli spalti si sono verificate contestazioni e momenti di tensione.

Nervi tesi, durante Lecce-Napoli. I ragazzi di Luciano Spalletti sono usciti vittoriosi dal Via del Mare, ma il match era chiaramente molto delicato, dopo la pesante sconfitta del turno precedente. Il Napoli aveva bisogno di ripartire, e ci è riuscito, anche se la tensione non è stata solo per motivi strettamente sportivi. La contestazione contro il presidente De Laurentiis è l’altro tema caldo di questi giorni, dopo i ripetuti scontri coi tifosi negli ultimi mesi. A cui si è aggiunto un nuovo capitolo.

In campo il Napoli ha vinto, ma senza convincere. Sintomo di un ultimo periodo un po’ in affanno, per la formazione partenopea, com’è fisiologico che sia, dopo una stagione ad altissimi livelli. Ma non pochi hanno notato che, in generale, l’ambiente attorno alla squadra sembra essere improvvisamente peggiorato. Soprattutto per via delle ultime dichiarazioni del presidente, arrivato ormai allo scontro aperto con la tifoseria, che contro il Milan lo aveva contestato.

Una situazione che si è ripetuta anche ieri sera a Lecce, con cori arrivati dal settore ospiti, in cui sedevano gruppi in rappresentanza della Curva A e B. In particolare dopo gli scontri di gennaio sull’autostrada A1, il Napoli ha inasprito i divieti per l’accesso allo stadio. Sono infatti stati vietati bandiere e tamburi, e la polemica non ha fatto che inasprirsi di settimana in settimana. Gli episodi sono ormai moltissimi, e ieri sera si sono riproposti, anche se si è rischiato qualcosa di peggio.

Insulti contro Edoardo De Laurentiis, ma non solo: cosa è successo

Secondo quanto riportato oggi da ‘Il Mattino’, lo scontro tra tifosi e dirigenza non si sarebbe limitato a dei cori di insulti. Innanzitutto, perché a partecipare alla contestazione contro De Laurentiis sono intervenuti anche i tifosi del Lecce, in solidarietà con quelli del Napoli. Ma la tensione sarebbe stata tale che, a un certo punto, si sarebbe anche sfiorata la lite vera e propria in tribuna. Il motivo sono stati gli insulti al vice presidente del Napoli Edoardo De Laurentiis, figlio di Aurelio, dopo l’autogol di Gallo che è valso il vantaggio ai partenopei.

Tensione sportiva, chiaramente, visto il risultato, ma non solo. In generale, lo stadio di Via del Mare è sembrato decisamente solidale con la tifoseria campana, come spesso avviene tra ultras. Il comportamento della proprietà del Napoli ha causato molte polemiche nell’ambiente dei tifosi, e non si limita dunque solo al Maradona. In più, non va sottovalutato che De Laurentiis è anche proprietario del Bari, storico rivale del Lecce.