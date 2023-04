“Non è confortante…”: Napoli, l’annuncio spaventa in vista del Milan

Il Napoli ha vinto contro il Lecce e mercoledì sera scenderà in campo contro il Milan per la gara di andata dei quarti di Champions League: l’annuncio sul big match.

Il Napoli dovrà affrontare il Milan in Champions League, in un momento in cui sembra esserci un minimo di calo tanto fisico quanto psicologico. Un fattore in particolare non è particolarmente confortante: c’è l’annuncio.

Il Napoli deve concentrarsi sul campionato e sulla sfida di Champions League che dovrà giocare mercoledì sera a San Siro contro il Milan.

In Serie A è stato fondamentale vincere contro il Lecce ma la gara messa in campo non basta nelle notti europee: bisogna dare di più e Luciano Spalletti lo sa bene. A tal proposito, di questo, ha parlato anche il giornalista Massimo Caputi. Le sue parole.

Napoli, senti Caputi in vista del Milan in Champions League: in Europa serve di più

Il giornalista Massimo Caputi, ai microfoni del talk show ‘Il Bello del Calcio’, ha dichiarato: “La partita contro il Lecce non è confortante in chiave Champions League. Inoltre, ho l’impressione che alla squadra di Luciano Spalletti abbiano cominciato a prendere un po’ le misure. Nel doppio confronto con il Milan sarà importante capire quanto le due formazioni hanno assimilato nelle partite di campionato”.

“I rossoneri – ha continuato Caputi – possono essere galvanizzati dal 4- 0. Mentre il Napoli deve cercare di non pensare troppo a quel risultato. Gli azzurri non hanno rubato l’occhio, ma con il Lecce era importante vincere. Se però le prestazioni in Europa saranno queste, il Milan non lo batti“.

Ha poi concluso, dicendo: “Le ultime gare non ci devono ingannare, il Napoli è una grande squadra. Ha fatto cose importantissime ma in questo momento non è brillante. Inoltre, gli avversari stanno prendendo le misure agli azzurri: il Lecce, così come il Milan, ha aggredito il Napoli cercando di non farlo giocare”.