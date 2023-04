Napoli, Osimhen recupera col Milan? L’annuncio che non lascia dubbi

Il Napoli attende con ansia di poter riabbracciare presto Osimhen, recuperando la brillantezza perduta nelle ultime partite: ecco l’annuncio.

È un Napoli “Osimhen dipendente”? in tanti se lo stanno chiedendo, visto che non appena il nigeriano si è fermato, la squadra di Spalletti è divenuta irriconoscibile. Prima la brutale sconfitta interna col Milan, poi la vittoria di ieri, poco convincente, sul Lecce. E adesso l’obiettivo è alla doppia sfida di Champions League di nuovo contro i rossoneri, e a quelle ultime quattro vittorie necessarie per prendersi lo scudetto.

Due focus per i ragazzi in maglia azzurra, per i quali sembra più che mai fondamentale recuperare Victor Osimhen. Durante la sua prima assenza, tra settembre e ottobre per un problema al bicipite femorale, il Napoli aveva trovato in Simeone e Raspadori dei degni sostituti. Sei vittorie su sei, all’epoca, ma adesso le cose paiono diverse. L’argentino ha convinto poco nelle ultime due uscite, e adesso è infortunato, mentre l’emiliano non è ancora nella forma migliore.

Ecco perché sia l’allenatore che i tifosi non vedono l’ora di riabbracciare in campo il nigeriano. I numeri chiariscono perfettamente la sua importanza per questa squadra. Il Napoli, che è il miglior attacco del campionato, ha segnato 66 gol in Serie A, di cui 21 (cioè, quasi un terzo) sono stati firmati da Osimhen. Non è un caso se il suo valore di mercato sia il più alto della rosa campana, e che si parli di una cessione tra i 100 e i 150 milioni di euro.

Quando rientra Osimhen? Buone notizie per il Napoli

Fin da quando è stato riscontrato il problema all’adduttore della gamba sinistra, patito durante la sosta per le nazionali, il piano del Napoli è stato quello di recuperare la punta per la Champions. Questo mercoledì, i partenopei scenderanno in campo nell’andata dei quarti di finale a San Siro contro il Milan. Spalletti ha chiarito che oggi Osimhen inizierà il lavoro con la squadra, per testare i muscoli delle gambe.

Il centravanti è dunque sulla via del rientro, anche se ancora non ci sono certezze ufficiali sulla sua presenza in campo mercoledì. Molto meno cauto è però il ‘Corriere dello Sport’, che nel numero odierno rivela che non ci sono dubbi di sorta: Osimhen ci sarà contro il Milan. L’attaccante, scrive il quotidiano, è praticamente pronto a tornare a disposizione di Spalletti.