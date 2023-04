❌ Guaio Osimhen, la mazzata è ufficiale: non giocherà

Il Napoli si sta preparando per il match di domani contro il Milan in Champions League: ora è certo che non ci sarà Victor Osimhen. Ecco perché.

Il Napoli scenderà domani sera in campo alle ore 21:00 a San Siro. Il match di andata dei quarti di finale di Champions League gli azzurri lo giocheranno in trasferta contro il Milan. Ma è arrivata anche la certezza che Victor Osimhen non ci sarà. Ecco chi ha parlato.

Il Napoli si prepara per giocare contro il Milan di Stefano Pioli. C’è da riscattare la brutta sconfitta incassata al Diego Armando Maradona in campionato. Ma anche e soprattutto da ipotecare la qualificazione alla semifinale di Champions League.

I tifosi sono ancora in attesa di comprendere se Victor Osimhen possa essere arruolabile da Luciano Spalletti. Ma la speranza ormai è stata disillusa perché di lui e del suo forfait ha parlato direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis in persona. Le sue parole non lasciano quindi spiragli di speranza.

Napoli, De Laurentiis chiude alla possibilità di vedere in campo Osimhen contro il Milan: le sue parole

Il Napoli sperava di poter riavere a disposizione Victor Osimhen almeno per il match da giocare in Champions League contro il Milan, eppure tutto porta al forfait del nigeriano. A confermarlo sono arrivate anche le parole del numero uno del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, come è stato riportato questa mattina da ‘La Repubblica’. Il presidente non ha lasciato spiragli.

“L’unico a esporsi – si legge su ‘La Repubblica’ – è il presidente Aurelio De Laurentiis. In vacanza a Ischia, si è fermato a rispondere ai tifosi e ha affermato: ‘Victor non è nelle condizioni di giocare, purtroppo. Speriamo di riaverlo al massimo per il 18 al Maradona’”.