🔴 Napoli-Osimhen, la peggior notizia è arrivata: tifosi gelati

Il Napoli, dopo le festività pasquali, si sta preparando per riscendere in campo questa volta contro il Milan e in Champions League: le ultime su Victor Osimhen.

Il Napoli, domani sera alle ore 21:00, scenderà in campo a San Siro contro il Milan. Superate le feste pasquali, Luciano Spalletti e i suoi se la dovranno vedere di nuovo con i rossoneri ma stavolta in Champions League nella prima dei quarti di finale di andata della competizione. Arrivano, a questo proposito, anche novità sulla gestione di Victor Osimhen.

Il Napoli, in questo mese di aprile, ha già affrontato il Milan per il campionato. Stavolta però sarà diverso perché si tratta di una notte europea di Champions League. E in più gli azzurri proveranno già con la sfida di andata dei quarti di finale a riscattare lo 0-4 del Maradona.

Il problema principale a questo punto è uno. Perché tutto porta a pensare che dovranno farlo ancora una volta senza Victor Osimhen. Il centravanti del Napoli si è infortunato con la sua nazionale e sta procedendo ancora con il recupero. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Napoli, in vista del Milan le ultime su Osimhen: ora il forfait sembra essere più vicino

Victor Osimhen al seguito della Nazionale Nigeriana, durante la pausa, ha rimediato un problema all’adduttore sinistro. Per questo motivo non ha potuto giocare in campionato contro il Milan prima e contro il Lecce dopo. I tifosi azzurri e Luciano Spalletti speravano di poterlo recuperare almeno per l’andata di Champions League contro la squadra di Stefano Pioli ma ora come ora appare complicato.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, oggi l’attaccante svolgerà ulteriori esami strumentali per comprendere come la sua guarigione stia procedendo. Lo staff medico non vuole forzare le cose per paura che poi possa esserci una ricaduta. La cosa migliore è perciò quella di procedere verso il recupero di Osimhen al 100%.

Si inizia, quindi, a propendere sempre di più verso un suo forfait per la gara di domani sera contro il Milan. Anche perché il giocatore non si è mai allenato con il gruppo, ma sempre con lavoro individuale. Anche e soprattutto l’esito degli esami, in ogni caso, darà modo di prendere decisioni definitive.