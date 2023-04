Ufficiale Milan-Napoli, questa è davvero pesante: tifosi scoraggiati

Brutte notizie per il Napoli, questa è davvero pesante per i tifosi. L’ufficialità scoraggia tutti in vista della gara col Milan.

Giornata di vigilia per il Napoli, che domani sarà ospite del Milan tra le mura nemiche di San Siro. Il primo atto dei quarti di finale di UEFA Champions League sarà un traguardo storico per gli azzurri, mai approdati così lontani nel proprio curriculum nella principale competizione europea. Un appuntamento delicatissimo, al quale però la formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti arriva con qualche cerotto di troppo.

Non solo le condizioni atletiche di Victor Osimhen, ma anche quelle di Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone hanno tenuto banco nella mattinata di Castel Volturno. Il primo è potenzialmente recuperato per la gara di domani, dopo aver svolto l’intero allenamento di oggi con il gruppo. Il secondo, invece, ha contratto una distrazione muscolare di primo grado al bicipite femorale e sarà costretto a restare ai box per almeno una ventina di giorni. Notizie tutt’altro incoraggianti, visto le condizioni di Osimhen in vista della gara tra Milan e Napoli.

Milan-Napoli, ufficiale l’assenza di Osimhen: ecco tutti i convocati

Come era ormai nell’aria, Victor Osimhen non prenderà ufficialmente parte alla trasferta europea di San Siro. A comunicarlo è lo stesso Calcio Napoli, attraverso i convocati diramati per domani. Convocati tra i quali non figura il nome del fortissimo attaccante nigeriano, che dunque dovrà puntare al rientro in vista della gara di ritorno al Maradona, in programma il 18 aprile.

Out ovviamente anche il Cholito Simeone, mentre recuperato al 100% Giacomo Raspadori. Si rivede anche Olivera, dopo il rientro già avvenuto a Lecce. Demme sarà assente, in quanto non inserito nella lista UEFA. Di seguito, ecco tutti i convocati per la gara di domani tra Milan e Napoli, da parte degli uomini di Luciano Spalletti.

Portieri: Gollini, Idasiak, Meret

Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Mario Rui, Kim, Ostigard, Juan Jesus, Olivera, Rrahmani

Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zielinski

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Raspadori.