Doccia fredda Napoli, la notizia è una mazzata: tifosi avviliti

Napoli ancora nei guai: arriva un’altra brutta notizia per il club partenopeo, che domani sera debutta nei quarti di Champions League.

Non è un buon momento, per il Napoli. Il primo posto in classifica con ampio vantaggio non basta a far sorridere i fan partenopei, preoccupati anche dalle frizioni con la proprietà. Ma in generale, nelle ultime uscite i ragazzi di Spalletti sono sembrati meno brillanti che in passato. E adesso ecco arrivare una nuova brutta notizia, in un momento molto delicato della stagione, tra campionato e quarti di Champions League.

Domani sera la squadra azzurra si gioca infatti il match d’andata a San Siro contro il Milan. In questa stagione il Napoli ha già affrontato i rossoneri in terra lombarda, vincendo 2-1 nel girone d’andata, ma al ritorno le cose sono andate diversamente. Quella dello scorso 2 aprile al Maradona è stata senza dubbio la peggiore sconfitta del Napoli di tutta la stagione, con un 4-0 che non ammette repliche. Ora, quindi, ci si attende un riscatto, ma le cose non sono semplici.

Soprattutto per la gestione dell’attacco, fiore all’occhiello della formazione di Luciano Spalletti fin qui, ma attualmente alle prese con alcuni guai, che si sono visti anche contro il Lecce. Vittoria a parte, in Salento la prestazione del Napoli ha lasciato molto a desiderare. Con Osimhen fuori, Simeone non ha inciso come ci si attendeva, e si è pure infortunato al bicipite femorale. Raspadori, al rientro da un infortunio, deve ancora recuperare la condizione ottimale.

Milan-Napoli: assenza confermata e problemi per Spalletti

Il club partenopeo sembra quindi dover necessariamente ritrovare una punta per la doppia sfida in Champions League ai rossoneri. La speranza è sempre stata quella di recuperare Osimhen in tempo per il match d’andata, soprattutto da quando si è capito che non ci sarebbe stato Simeone. Il nigeriano si è allenato anche durante lo stop pasquale per essere al meglio, ma purtroppo è arrivata la conferma che non potrà essere della partita, mercoledì.

Nel primo pomeriggio di oggi, ‘Sky Sport’ ha comunicato che Victor Osimhen ha lasciato il ritiro di Castel Volturno, e non quindi non partirà con la squadra alla volta di Milano. Un brutto colpo per il Napoli, con Spalletti ora chiamato a trovare un’alternativa nel ruolo di prima punta. Una qualificazione che molti immaginavano quasi scontata, e che ora si rivela più complicata del previsto. Adesso l’obiettivo è riaverlo a disposizione per il match di ritorno, previsto per martedì 18 aprile.