Milan-Napoli, cessione al Bayern Monaco: il top player gradisce

Tra poco inizierà Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League: e il top player gradisce il Bayern Monaco

Milan e Napoli tra poco si sfideranno nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Un doppio confronto che si preannuncia bellissimo, tra due squadre che hanno scritto la storia del calcio italiano. La vincente di questo derby europeo potrebbe trovare l’Inter in semifinale, che ieri ha battuto il Benfica al Da Luz 0-2, grazie alle reti di Barella e Lukaku. La squadra di Luciano Spalletti vuole riscattare la brutta sconfitta del Maradona per 0-4 contro il Milan.

Tuttavia, il Napoli dovrà fare a meno di nuovo di Victor Osimhen, non convocato per un problema muscolare. Proprio riguardo l’attaccante nigeriano e Rafael Leao, c’è stato un tweet del giornalista Florian Plettenberg sul prossimo acquisto del Bayern Monaco in attacco. I bavaresi non hanno sostituito Lewandowski dopo il suo addio e cercano una nuova figura di punta per il reparto offensivo. Ed è anche arrivato un like un po’ ‘pericoloso’ per i tifosi.

Milan-Napoli, il like di Leao al post sul Bayern Monaco

La notizia di Plettenberg riguardava proprio l’interesse del Bayern Monaco per Osimhen e Rafael Leao, con il club tedesco che avrebbe acquistato uno dei due per 100 milioni di euro. E il giornalista Tancredi Palmeri su Twitter ha postato alcuni screen dove si può notare il like di Rafael Leao alla notizia di mercato. L’attaccante portoghese non è nuovo a questi particolari apprezzamenti attraverso i social. Ma è inevitabile che ci sia un po’ di spavento tra i tifosi per l’addio di un giocatore che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024.

E sui social qualcuno storce un po’ il naso visto che il like è arrivato a poche ore dalla sfida tra Milan e Napoli. Nel match può succedere di tutto, e anche sul mercato. Entrambi i club vorrebbero trattenere i rispettivi gioielli, ma è anche vero che non sarà semplice resistere alle offerte provenienti dall’estero. E senza rinnovo, probabilmente andranno via sia Leao, sia Osimhen.