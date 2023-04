❌ Milan-Napoli, esclusione a sorpresa: lo ha detto Spalletti

Arriva l’esclusione a sorpresa e sarà assente in Milan-Napoli: lo ha detto anche Luciano Spalletti in diretta, ecco le sue parole

Il Milan e il Napoli scenderanno in campo tra poco a San Siro per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Stefano Pioli e Luciano Spalletti hanno fatto delle scelte ben precise sui giocatori da mandare in campo. I partenopei sono in seria difficoltà in attacco, dove l’allenatore di Certaldo dovrà fare a meno di Victor Osimhen e Giovanni Simeone. I due centravanti sono out per i problemi muscolari delle ultime settimane. Ed è inevitabile che l’ago della bilancia vada più verso il Milan.

Pioli riproporrà la stessa formazione che ha avuto la meglio sul Napoli in campionato per 0-4. Il Milan ha anche recuperato Pierre Kalulu per questa partita. I problemi che ha palesato la squadra di Spalletti nelle ultime uscite possono essere ovviati con una scelta a sorpresa dell’allenatore: l’inserimento di Eljif Elmas dal primo minuto per un giocatore che sembrava dovesse partire da titolare. Una scelta che ha lasciato i tifosi spiazzati.

Milan-Napoli, Raspadori out: dentro Elmas

Nella formazione che manderà in campo Spalletti, a comporre il tridente offensivo con Kvaratskhelia e Lozano ci sarà Eljif Elmas. Assente, dunque, Giacomo Raspadori che partirà dalla panchina. L’ex attaccante del Sassuolo non era al meglio, ma non è stato questo il motivo della scelta. Lo ha spiegato lo stesso Spalletti ai microfoni di Amazon Prime Video nel pre-partita: “Elmas merita di giocarle tutte, non lo ha fatto perché gli ho preferito altri giocatori e si gioca in undici. Stasera giocherà”.

Parole chiare che mettono in mostra tutta la stima di Spalletti nei confronti del jolly macedone. L’obiettivo del Napoli è quello di sorprendere il Milan, che al Maradona aveva annullato i punti di forza dei partenopei. Con questa scelta, il centrocampo è più rinforzare e c’è più corsa e meno riferimenti. E’ chiaro che non è semplice sfidare una squadra forte come il Milan senza attaccante.