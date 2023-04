Calciomercato Napoli, contatti con l’agente: un altro ‘scherzetto’ di Tuchel

Il Napoli potrebbe subire un altro ‘scherzetto’ sul mercato da Thomas Tuchel, oggi allenatore del Bayern Monaco

La sconfitta nell’andata dei quarti di Champions League è stata una brutta mazzata per il Napoli. La squadra di Luciano Spalletti deve riprendersi nei prossimi giorni per affrontare al meglio la sfida del ritorno. Per farlo, però, avrà bisogno anche di Victor Osimhen, alle prese con un problema muscolare. Questa potrebbe essere l’ultima stagione del centravanti nigeriano con la maglia azzurra, visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2025 e l’interesse di diverse big europee.

Su tutte, il Manchester United e il Chelsea che cercano un centravanti dopo le spese folli per rinforzare gli altri reparti. E il futuro di Osimhen potrebbe essere proprio in Premier, con il gradimento da parte del giocatore per quello che è il campionato migliore del mondo. Oltre ai club inglesi, c’è anche il Bayern Monaco che vuole puntare sul giocatore dopo non aver puntato su un sostituto di Robert Lewandowski.

Napoli, il Bayern Monaco vuole Osimhen

Secondo quanto riferito dall’edizione tedesca di Sky Sport, Thomas Tuchel vuole acquistare Victor Osimhen la prossima estate per farlo diventare il nuovo centravanti del Bayern Monaco. Ci sono già stati dei contatti tra il club tedesco e l’entourage del centravanti nigeriano per valutare la fattibilità dell’operazione. Andrà convinto, però, anche Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli chiede almeno 100-120 milioni di euro e non lascerà partire il giocatore per un’offerta inferiore, soprattutto dopo una stagione del genere. Sarebbe l’ennesimo scherzetto di Tuchel dopo aver acquistato Kalidou Koulibaly la scorsa estate.

Il tecnico tedesco voleva anche Allan e lo stesso Koulibaly quando allenava il PSG. Il Napoli, per adesso, si gode Osimhen consapevole che possono essere gli ultimi mesi. Il centravanti nigeriano sa bene che col suo rendimento può guadagnarsi la chiamata di uno dei migliori club del mondo, che da quando ha perso Lewandowski non riesce a essere competitivo in Europa. E con Tuchel vuole avviare un nuovo progetto.