Napoli, la notizia fa impazzire i tifosi: c’entra Vinicius Júnior

Nonostante la sconfitta contro il Milan, il Napoli può vantare una rosa altamente competitiva e lo dimostra un altro dato dai connotati internazionali. Riguarda uno dei suoi giocatori chiave.

Ha avuto dalla sua più di un’opportunità in Milan-Napoli per portare gli azzurri in vantaggio. Non ci è riuscito, ma ciò non ridimensiona il talento di Kvaratskhelia. Il georgiano, che ha preso il posto di Lorenzo Insigne nel Napoli a partire dalla scorsa estate, è praticamente oggetto di desiderio dei maggiori club europei e le sue capacità, che mette in mostra di match in match, giustificano il motivo.

Su di lui conterà più che mai lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli affinché il team di Luciano Spalletti possa ribaltare l’1-0 di San Siro, in occasione della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Mentre i giocatori e l’allenatore contano di far affidamento sull’apporto del pubblico e la sua grande spinta, spunta un dato importante che riguarda proprio l’ex Dinamo Batumi.

In otto match di Champions disputati in questa sua prima stagione europea, l’attaccante ha siglato 2 reti e favorito ai compagni 4 assist. Ma è un altro il dato impressionante, che accorpa Kvaratskhelia al collega rossonero, Rafael Leao.

Top dribbling Champions League: Kvaratskhelia è terzo, davanti a tutti Vinicius Jr

Nella presente edizione della Champions League, la UEFA dimostra nelle sue statistiche che al georgiano Kvaratskhelia sono riusciti ben 50 dribbling. Un numero pazzesco, che posiziona il napoletano come terzo in questa speciale classifica. Davanti a lui c’è il portoghese del Milan, che invece ne ha realizzati 53. Entrambi sono vicinissimi a un rivale di lusso, il quale ad oggi svetta su tutti. D’altronde gioca in una squadra piuttosto galattica… ovvero Vinicius Junior, il quale è arrivato già a 60 dribbling.

Nessun altro italiano è presente nella top 10. In ordine dal quarto al decimo posto, infatti, figurano Mbappé (42), e ciò vuol dire che Kvaratskhelia ha sul francese un margine di vantaggio molto importante, poi Dembele (39), Buchanan (33), Neymar (30), Mudryk (29), Pepe (29), Rafa Silva (28).