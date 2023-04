Napoli-Milan, non solo Osimhen: Spalletti ha già scelto, novità in arrivo

Il Napoli di Spalletti ha già la testa al match di ritorno tra gli azzurri e il Milan di Pioli, sfida tanto attesa allo stadio Maradona.

Testa al secondo round. Napoli e Milan si affronteranno tra sei giorni al Maradona in un match che può fare la storia. Il Napoli ha la possibilità di accedere per la prima volta nella storia alle semifinali e il club partenopeo partirà dallo 0-1 di San Siro e lavorerà per ribaltare il match. Spalletti e i suoi uomini possono recriminare per le chance sprecate, ma hanno la possibilità di ribaltare la sfida e puntare ad affrontare la vincente dell’altro match tra Benfica e Inter.

Il club partenopeo ha mostrato di saper lottare e, nonostante le critiche per le chance sprecate e un arbitraggio giudicato non all’altezza, ha ancora la possibilità di superare il turno. Spalletti ora non lo dirà chiaramente, c’è ovviamente il campionato da chiudere, ma la testa è già al match in programma martedi sera, una serata che si preannuncia molto attesa.

E ieri Spalletti lo ha confermato in conferenza, Victor Osimhen giocherà al 100 % per la sfida del ritorno al Maradona. Il bomber nigeriano è il principale protagonista di questa stagione, capocannoniere assoluto in Serie A e dominatore totale del campionato. Il giocatore ha saltato la sfida del Maradona per un problema fisico, ma ora il tecnico potrà averlo al ritorno.

Napoli, due nomi a sorpresa per il ritorno contro il Milan

Non solo il rientro di Osimhen perchè il tecnico toscano dovrà fare i conti anche con due pesantissime assenze. Non ci saranno nella sfida del Maradona due pilastri del club azzurro, il coreano Kim e il centrocampista Zambo Anguissa. Il primo era diffidato ed è stato ammonito dopo un gesto di proteste plateali per un fallo, il secondo è stato espulso e salterà di conseguenza la sfida del Maradona. Due tegole importanti ma che non preoccupano più di tanto l’allenatore azzurro.

Come riporta la Gazzetta dello Sport il tecnico ha già scelto i sostituti dei due titolarissimi, due uomini su cui Spalletti ripone grande fiducia. In difesa ci sarà l’esperto brasiliano Juan Jesus, giocatore che spesso viene utilizzato come sostituto di Kim. Allo stesso tempo a centrocampo Spalletti inserirà Elmas, autentico jolly del club azzurro, calciatore che Spalletti utilizza in più ruoli e che al ritorno sarà una mezzala a tutto campo.