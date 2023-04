Napoli, un altro problema: ha saltato l’allenamento

Il Napoli lavora per preparare al meglio le sfide con Verona e soprattutto quella col Milan: Spalletti deve recuperare gli assenti

Sabato alle 18:00 è in programma la sfida con il Verona per il Napoli che punterà a rialzarsi subito dopo la sconfitta contro il Milan. Sarà inevitabile per Spalletti, tuttavia, effettuare un po’ di turnover per il match di campionato. Questo perché martedì si tornerà subito in campo per i quarti di ritorno di Champions League. E l’obiettivo è quello di ribaltare l’1-0 subito a San Siro con il gol decisivo siglato da Ismael Bennacer. Per farlo, i partenopei devono recuperare Victor Osimhen oltre al tifo del Maradona, come auspicato anche da Spalletti in conferenza stampa.

Osimhen, come reso noto dal report dell’allenamento del Napoli, ha svolto parte del lavoro con il gruppo. Ci sono ancora dei giorni di tempi per recuperare appieno in vista del ritorno con il Milan. E il centravanti nigeriano lavorerà per esserci, con Spalletti che probabilmente lo terrà in panchina anche contro il Verona. Ma c’è un altro problema da ovviare nelle prossime ore che potrebbe condizionare le rotazioni dei partenopei con gli scaligeri.

Napoli, Gaetano non si è allenato

Dal report dell’allenamento del Napoli, è stato comunicato che Gianluca Gaetano non ha svolto la seduta d’allenamento con il gruppo per una sindrome influenzale. Il centrocampista potrebbe saltare la sfida col Verona in programma sabato alle 18:00. Molto dipenderà da domani e quest’assenza potrebbe anche condizionare le rotazioni di Luciano Spalletti. L’allenatore dei partenopei, molto probabilmente, effettuerà il turnover massiccio in vista del Milan e Gaetano è forse l’unico in rosa adatto a prendere il posto di Lobotka.

Con Anguissa sicuro del posto da titolare col Verona e Ndombele squalificato, restano da decidere gli altri due posti. Spalletti sa bene che l’incontro non andrà sottovalutato, ma in più di un’occasione ha dimostrato di voler puntare su Gaetano in match difficili. Come contro lo Spezia al Maradona o all’Olimpico con la Roma. Insomma, restano da valutare le sue condizioni del centrocampista ex Cremonese in vista di sabato.