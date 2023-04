“Non piangere…”: L’accusa da Milano dopo la sconfitta del Napoli

Arriva l’accusa da Milano dopo la sconfitta del Napoli, che ha recriminato per la gestione dei cartellini dell’arbitro Kovacs

Il Napoli ha perso contro il Milan per 1-0 con il gol decisivo segnato da Ismael Bennacer, dopo un gran contropiede di Brahim Diaz. Una prestazione buona, quella degli azzurri, che però non hanno saputo concretizzare le tante occasioni da gol create. Luciano Spalletti al ritorno spera di avere Victor Osimhen al centro dell’attacco e il ritorno del tifo delle Curve dello stadio Maradona, cosa che non è successa nella partita di campionato contro i rossoneri.

Proprio di questo ha parlato Aurelio De Laurentiis al telefono con un tifoso del Napoli, un video poi diventato virale su Tik Tok. Ciò che succederà lo dirà solo il tempo, per adesso arriva una stoccata da Milano e riguarda il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani. L’accusa è rivolta alle lamentele del Napoli dopo la partita con il Milan per la gestione dei cartellini da parte dell’arbitro rumeno Istvan Kovacs.

Ravezzani parla dei gialli ad Anguissa e Kim

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha scritto su Twitter della sconfitta del Napoli contro il Milan: “I gialli, Anguissa e Kim, se li sono andati a cercare. Il Napoli che accusa il direttore di gara dev’essere più onesto, quelli ai partenopei erano sacrosanti ed è vero che mancano quelli a Rafael Leao e Krunic. Ma per vincere serve non piangere sempre”. Parole dure nei confronti probabilmente di come si è espresso Luciano Spalletti nel post-partita, sottolineando che Kovacs non ha ammonito i due rossoneri, nonostante un calcio alla bandierina per il portoghese e falli ripetuti del bosniaco.

Sarà molto interessante capire come Spalletti gestirà la sfida del ritorno, con le assenze di Kim e Anguissa. Probabilmente scenderanno in campo Juan Jesus e Ndombele, due giocatori con grande esperienza internazionale. E poi c’è l’obiettivo di avere a disposizione Osimhen, che oggi ha svolto parte dell’allenamento con il gruppo e poi ha svolto lavoro individuale. Ravezzani, intanto, si augura che il Napoli ‘pianga’ di meno.