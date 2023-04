Napoli, il giudizio netto dell’UEFA su Kovacs: i tifosi gongolano

Arriva il giudizio netto da parte dell’UEFA per Istvan Kovacs, arbitro della partita tra Milan e Napoli terminata 1-0

Il Napoli ha perso contro il Milan nell’andata dei quarti di finale di Champions League. I partenopei al ritorno dovranno ribaltare il gol di Ismael Bennacer, segnato nel primo tempo. Un momento difficile per la squadra di Luciano Spalletti, che spera di recuperare non solo Victor Osimhen, ma anche il tifo delle Curve dello stadio Maradona. Molto dipenderà dal tavolo di dialogo tra gli stessi tifosi e Aurelio De Laurentiis, con l’allenatore che ha già minacciato di lasciare la panchina in caso di esito negativo.

Un ritorno che sarà condizionato dall’arbitraggio dell’andata con, l’espulsione di Anguissa e l’ammonizione di Min-Jae Kim, che diffidato sarà costretto a saltare il match. Di questo ha già parlato Spalletti nel post-partita, sottolineando la disparità di trattamento di Kovacs che nel primo tempo ha risparmiato diversi gialli al Milan: Rafael Leao e Krunic su tutti. E proprio sull’arbitro rumeno si sarebbe espressa la UEFA con un giudizio netto per le prossime partite.

Milan-Napoli, la UEFA boccia Kovacs

Secondo quanto riferito da Il Mattino, la UEFA non riproporrà più Kovacs in campo nelle prossime partite europee. L’arbitro rumeno si è giocato ogni possibilità di dirigere match più importanti in questa stagione, sotto gli occhi di Roberto Rosetti, presente a San Siro. Una bocciatura arrivata anche per l’errore tecnico per il calcio alla bandierina di Leao e la mancata ammonizione, ma anche per i falli ripetuti di Krunic. Una scelta che inevitabilmente fa felici i tifosi napoletani, che sui social hanno rivolto diverse critiche nei confronti di Kovacs.

Sarà molto interessante capire la scelta di Rosetti per la sfida di ritorno, che adesso spera che non capitino altre polemiche. Nel frattempo, Spalletti pensa al turnover per il Verona. Sicuri dal posto da titolare sono Anguissa e Kim, mentre un po’ meno lo sono gli altri. L’obiettivo numero uno è recuperare Osimhen per martedì, mentre con gli scaligeri ci saranno diversi cambi: possibile l’impiego di Politano ed Elmas su tutti.