🔴 Napoli-Verona, è ufficiale: doppia tegola, che guaio per l’allenatore

Una tegola pesante a poche ore dalla sfida tra Napoli e Verona. La notizia è ufficiale, per l’allenatore non sono buone notizie…

Il Napoli si prepara all’importante sfida contro l’Hellas Verona, match che potrebbe avvicinare gli azzurri alla vittoria dello Scudetto. Vincendo con i clivensi mancherebbero tre partite, è stato chiaro anche Luciano Spalletti. Ecco perchè portare a casa i tre punti rappresenta un passaggio cruciale per gli azzurri. L’ambiente non aspetta altro, la città si prepara alla grande festa ormai da settimane ed ogni partita di campionato è un pezzo del puzzle che il Napoli è chiamato a mettere al suo posto. Dietro, va detto, le cose non vanno benissimo: le squadre alle spalle dei partenopei continuano a stentare, e questo lascia parzialmente tranquilli i tifosi che, però, si aspettano una risposta anche dopo la sconfitta in Champions League contro il Milan.

Rispondere subito, contro il Verona, per ripetere immediatamente nella gara di ritorno. Vincere aiuta a vincere, questo è un aspetto sul quale spesso i tifosi battono. Col Verona la speranza è di potersi lasciare alle spalle la sfida di andata col Milan e prepararsi nel migliore dei modi a quella di ritorno che sarà fondamentale e deciderà chi tra le due squadre sarà meritevole di qualificarsi per le semifinali di Champions League.

Napoli-Verona, brutte notizie per Zaffaroni: doppia tegola, è ufficiale

Spalletti ha ricevuto ottime notizie questa mattina: Victor Osimhen è recuperato e dunque sarà disponibile per la sfida contro i clivensi. Il nigeriano, però, partirà dalla panchina come annunciato dallo stesso allenatore toscano che gli preferirà Raspadori, in campo contro il Milan ed alla ricerca di minuti per entrare prontamente in condizione. Brutte notizie, però, arrivano per l’allenatore degli avversari.

Marco Zaffaroni, infatti, dovrà fare a meno di Josh Doig: il difensore, infatti, non è stato convocato a causa di un “un trauma distorsivo al piede sinistro”. Infortunio che non ci voleva, sopratutto poco prima di una sfida cosi importante come quella contro il Napoli. Anche Darko Lazovic non sarà disponibile: il giocatore serbo non ha recuperato e dunque non sarà della partita. Due brutte notizie per Zaffaroni, mentre Spalletti all’ombra del Vesuvio gongola…